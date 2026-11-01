Alanya'da yabancı turist denizde boğuldu
15:49, 01/11/2026, Pazar
AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren 54 yaşındaki Çek uyruklu turist boğuldu.
Türkler Mahallesi'nde denize giren Leona Musilova (54), bir süre sonra gözden kayboldu. Musilova'nın sudan çıkmadığını fark eden eşinin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu Musilova'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Kıyıya çıkarılan kadının cenazesi, morga gönderildi.
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