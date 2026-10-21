17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Acılı annenin kaza yerindeki ağıtı yürekleri dağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Kaza, saat 23.30 sıralarında Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Narmin O. (23) yönetimindeki 16 BBT 284 plakalı otomobil ile Muhammed Beşir Açıkgöz (17) idaresindeki 16 CDR 475 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü genç, otomobilin altına girerek sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ACI HABERİ SAĞLIK EKİPLERİ VERDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin altında sıkışan 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz'ü yürüttükleri titiz çalışmayla çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık personellerinin yaptığı kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen acılı anne, oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. "Oğlum nerede? Bir şey söyleyin!" diyerek feryat eden annenin yaktığı ağıtlar, olay yerinde bulunan vatandaşları ve görevlileri gözyaşlarına boğdu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Muhammed Beşir Açıkgöz’ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin netleşmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Narmin O. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.