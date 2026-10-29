Evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler: Ev sahibi ‘Bitirmişler ki evi’ dedi, komşusundan dikkat çeken yanıt geldi

Meteoroloji ve Bakanlıktan 4 il için 'turuncu' 25 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteorolojiden yarın Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için "turuncu", İstanbul'un da aralarında bulunduğu 25 il için "sarı" kodlu yağış uyarısında bulunuldu. İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak yağış, 4 ilde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.