20 günlük evlilik çifte ölümle bitti
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı yaşanan trajik olayda, henüz 20 günlük evli olan çift yaşamını yitirdi. Tartıştığı eşini tabancayla vurduktan sonra sağlık ekiplerine haber veren koca, aynı silahla kendi hayatına son verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç çift, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Aker (29) ile eşi Aliye Aker (27) arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Salih Aker, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.
Eşini vurduktan hemen sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak adrese ambulans isteyen Salih Aker, ardından aynı tabancayı kendisine doğrultarak ateşledi. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için morg kaldırıldı.
"HER GECE TARTIŞTIKLARI SÖYLENİYORDU"
Dehşete tanık olan mahalle sakini Elif Gök, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: