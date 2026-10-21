20 günlük evlilik çifte ölümle bitti

Olay, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Aker (29) ile eşi Aliye Aker (27) arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Salih Aker, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

Eşini vurduktan hemen sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak adrese ambulans isteyen Salih Aker, ardından aynı tabancayı kendisine doğrultarak ateşledi. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için morg kaldırıldı.

"HER GECE TARTIŞTIKLARI SÖYLENİYORDU"

Dehşete tanık olan mahalle sakini Elif Gök, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Sabah 05.30'da pencereyi açtığımda kapıda ambulans ve polisleri gördüm. Komşumuz önce eşini vurup sonra kendisini vurmuş. Henüz 20 günlük evlilerdi ancak aralarında sık sık tartışma yaşandığı söyleniyordu. Neredeyse her gece kavga ettikleri konuşuluyordu."

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