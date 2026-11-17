Osmaniye'de park halindeyken hareket eden minibüse koşarak müdahale eden bölge esnafından Osman Keleş, kazayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücü indi, minibüs hareket etti
Olay, 16 Kasım'da saat 13.10 sularında Osmaniye'nin Cevdetiye beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli yönüne giden minibüsün sürücüsü aracını yol kenarına park ederek indi.
Bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başlayan minibüsü, bölge esnafından Osman Keleş fark etti.
Keleş koşarak araca bindi
Keleş, koşarak araca yetişti.
Yolcu kapısından minibüse binen Keleş, el freni çekili aracı vitese takıp fren pedalına basarak durdurdu.
Keleş'in dikkati ve zamanında müdahalesiyle muhtemel bir kaza önlendi.
Keleş: Çok şükür büyük bir kaza da olabilirdi
Yaşananları anlatan Keleş, “İş yerimde otururken, 'Araç gidiyor' diye bir ses duydum. Koşarak hemen içine atladım. El frenini çekip durdurmak istedim ama el freni çekiliydi. O sırada önümüzden kamyon geçti. Arkasından da bir otomobil geliyordu. Ona çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdim. Şoför koltuğuna geçip frene basıp, vites atıp durdurdum. Çok şükür büyük bir kaza da olabilirdi, önlemiş olduk” diye konuştu.
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