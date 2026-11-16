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22:27, 16/11/2026, Pazartesi

Nedim Şener'den Özgür Özel'e 'yolsuzluk' tepkisi: Bütün ömürleri yalanlarla geçti, 8 dosya nerede?

Gazeteci Nedim Şener, TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 8 dosya açıklamasını eleştirdi. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin somut bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirten Şener, dosyaların açıklanmasının sürekli ertelenmesinin tartışmaları farklı bir noktaya taşıdığını söyledi. Türkiye'nin bölgesel faaliyetleri ve uluslararası başarılarının gündem dışı kaldığını vurgulayan Şener, siyasi tartışmalarda gerçeklerin yerine algının öne çıkarıldığını ifade edip, "Özel boğazına kadar yolsuzluğa batmış bir isim. Sırf rüşveti savunmak için parti kurmuş birisi, şimdi hesap sorar hale gelmiş. “8 tane dosya var” diyerek söylem üstünlüğünü ele geçiriyor. Halbuki buna gerek yok. Kamunun elinde konuyla ilgili bilgiler var, paylaşın gitsin" diye konuştu.

Başlıklar :Nedim ŞenerÖzgür ÖzelFon SoruşturmasıDosyaTVNET
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