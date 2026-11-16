Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: ‘Gençleri para kulelerini aklamak için kullandılar’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Gençlik politikaları üzerinden muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin gençlerin eğitimine, gelişimine ve siyasette daha fazla söz sahibi olmasına öncelik verdiğini belirtti.
‘GENÇLERİ PARA KULELERİNİ AKLAMAK İÇİN PARAVAN OLARAK KULLANIYORLAR’
İktidar ile muhalefet arasındaki temel farkın gençlere yaklaşımda ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, siyasi rakiplerinin gençleri kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
‘ONLAR GENÇLERE ADLİYE SOKAKLARINI GÖSTERİYOR’
Muhalefetin gençleri siyasi tartışmaların içine çektiğini söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin ise gençlerin geleceğini önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı.
‘GENÇLER YARININ TÜRKİYE'SİNİN KURUCU KADROLARIDIR’
Gençlerin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliği AK Parti'nin en önemli güç kaynaklarından biri olarak nitelendirdi.
‘MUHALEFETLE ARAMIZDA 180 DERECELİK BAKIŞ AÇISI FARKI VAR’
Muhalefetle aralarındaki ayrışmanın yalnızca siyasi anlayışla sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
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