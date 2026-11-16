Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: ‘Gençleri para kulelerini aklamak için kullandılar’

16/11/2026, Pazartesi16:02
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

Uzman ‘çok kıymetli’ dedi ve ekledi: Denizlerdeki kulak karakollarımız olacak16 Kasım 2026 16:00 PazartesiSON DAKİKA
Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu16 Kasım 2026 15:45 PazartesiSON DAKİKA
Şimdi paraya para demiyor: Kırmızı altının gramı bin 400 liraya kadar alıcı buluyor16 Kasım 2026 15:30 PazartesiSON DAKİKA
Galatasaray - Samsunspor maçının stadı değişti: İşte yeni adres16 Kasım 2026 15:26 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31, organizasyon ve katılım açısından en başarılı COP olarak kayıtlara geçti16 Kasım 2026 15:02 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Uzman ‘çok kıymetli’ dedi ve ekledi: Denizlerdeki kulak karakollarımız olacakAyvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtuŞimdi paraya para demiyor: Kırmızı altının gramı bin 400 liraya kadar alıcı buluyorGalatasaray - Samsunspor maçının stadı değişti: İşte yeni adresCumhurbaşkanı Erdoğan: COP31, organizasyon ve katılım açısından en başarılı COP olarak kayıtlara geçti
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
15:54, 16/11/2026, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: ‘Gençleri para kulelerini aklamak için kullandılar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Gençlerin siyasi hesaplara alet edildiğini savunan Erdoğan, "Onlar sırf kendi pisliklerini örtmek için gençlere adliye sokaklarını gösterirken biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar ile muhalefet arasında gençlere yaklaşım konusunda 180 derecelik fark bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Gençlik politikaları üzerinden muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin gençlerin eğitimine, gelişimine ve siyasette daha fazla söz sahibi olmasına öncelik verdiğini belirtti.

‘GENÇLERİ PARA KULELERİNİ AKLAMAK İÇİN PARAVAN OLARAK KULLANIYORLAR’

İktidar ile muhalefet arasındaki temel farkın gençlere yaklaşımda ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, siyasi rakiplerinin gençleri kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi rakiplerimizle aramızdaki temel vizyon farkı budur. Gençleri para kulelerini, para kutularını, para çantalarını aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz."

‘ONLAR GENÇLERE ADLİYE SOKAKLARINI GÖSTERİYOR’

Muhalefetin gençleri siyasi tartışmaların içine çektiğini söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin ise gençlerin geleceğini önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Onlar sırf kendi pisliklerini örtmek için gençlere adliye sokaklarını gösterirken biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz. Onlar gençlerin omuzlarına basarak siyasi ikbal devşirirken biz siyaseti gençler için yapıyor, gençliği siyasetin öznesi hâline getiriyoruz"
dedi.

‘GENÇLER YARININ TÜRKİYE'SİNİN KURUCU KADROLARIDIR’

Gençlerin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliği AK Parti'nin en önemli güç kaynaklarından biri olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Çünkü bizim için gençler bu ülkenin geleceğidir. Bizim için gençler, yarının Türkiye'sinin kurucu kadrolarıdır. Bizim için gençler, siyasetin ruhudur, heyecanıdır, dinamizmidir"
 ifadelerini kullandı.

‘MUHALEFETLE ARAMIZDA 180 DERECELİK BAKIŞ AÇISI FARKI VAR’

Muhalefetle aralarındaki ayrışmanın yalnızca siyasi anlayışla sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Onun için bizimle muhalefet arasında sadece kalite, kalibre farkı yok. Onlarla aramızda aynı zamanda ufuk farkı var, zihniyet farkı var, gençlere yaklaşımda 180 derecelik bakış açısı farkı var."
Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanAK PartiAK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: ‘Gençleri para kulelerini aklamak için kullandılar’
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet