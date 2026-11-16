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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in tek taraflı hazırladığı 19 maddelik 'öneri paketi'nin ayrıntıları ortaya çıktı.

Paketin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulduğu belirtildi. Ayrıntılar Rum gazetesi Fileleftheros'ta yer aldı.

Habere göre; Hristodulidis pakette Maraş'ın iadesini, Türk askeriyle temas kurulmasını ve garantörlüğün tartışılmasını talep etti.

Hristodulidis ayrıca Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesini, toprak ve mülkiyet konularının güvenlik ve garantilerle birlikte ele alınmasını ve 2017 yılında sonuçsuz kalan Crans-Montana görüşmelerinin yeniden temel alınmasını istedi. Paketin geçiş kapıları ve güven artırıcı önlemlerin yanı sıra Kıbrıs meselesinin siyasi ve askeri boyutlarına ilişkin talepler de içerdiği belirtildi.

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Rum tarafının tek taraflı hazırladığı pakette KKTC'nin egemenlik haklarını ve Türkiye'nin adadaki garantörlük konumunu ilgilendiren başlıklar da bulunuyor.

Maraş'ın iadesini istiyor

Paketteki en dikkat çekici taleplerden biri, Maraş'ın iade edilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesini öngören formül oldu. Rum tarafı, 2006 yılında Finlandiya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sırasında gündeme getirilen öneriyi yeniden masaya taşıdı.

Formül, Maraş'ın statüsünün değiştirilmesini ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği gözetiminde işletilmesini içeriyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman daha önceki bir açıklamasında, Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın AB kontrolünde açılmasını öngören öneriyi kabul etmediğini bildirmişti.

Erhürman, "Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil ki" ifadelerini kullanmış, Mağusa Limanı'nın zaten açık olduğunu vurgulamıştı. Asıl sorunun ise Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği ile doğrudan ticaret yapamaması olduğunu söylemişti.

Türk askeriyle doğrudan temas talebi

Hristodulidis'in paketinde Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk askeri yetkilileri arasında BM Barış Gücü gözetiminde doğrudan diyalog kurulması da talep edildi. Bu başlık, Türkiye'nin adadaki askeri varlığı ve güvenlik düzenlemeleriyle bağlantılı olarak pakette yer aldı.

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Rum lider, toprak, mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantörlük konularının birbiriyle bağlantılı şekilde müzakere edilmesini önerdi. Bu yaklaşım, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan garantörlük haklarını da ilgilendiren konuların yeniden görüşülmesini öngörüyor.

Bilindiği gibi; Türkiye ve KKTC, Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm politikasını savunuyor.

Federasyon müzakerelerine dönüş istiyor

Pakette, 2017 yılında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde sonuçsuz kalan federasyon görüşmelerinin yeniden temel alınması talebi de bulunuyor. Rum tarafı, geçmiş müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaların yeni görüşmeler için başlangıç noktası kabul edilmesini istiyor.

Paketin son maddesi, Avrupa Birliği ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesini ve kapsamlı müzakerelerin yeniden başladığının ilan edilmesini öneriyor.

Bu talepler, Türkiye ve KKTC hükümetlerinin politikasından farklılık gösteriyor. İki hükümet, federasyon arayışlarının Crans-Montana'da tüketildiğini ve çözümün iki egemen devletin varlığı temelinde ele alınması gerektiğini savunuyor.

Rum liderin 19 maddelik talep listesi

Rum basınında yayımlanan pakette şu maddeler yer aldı:

1 - Akıncılar geçiş noktasının açılması ve Aşağı Pirgo sakinlerinin Erenköy üzerinden geçişine imkân sağlanması.

2 - Kambo-Bağlıköy-Gemikonağı güzergâhının geçiş amacıyla kullanılması.

3 - İki toplumlu Imagine eğitim programının yeniden başlatılması.

4 - Maraş’ın iade edilmesi ve Mağusa Limanı’nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesi.

5 - Her iki tarafta mayın tehlikesi bulunduğundan şüphelenilen 70’er bin metrekarelik alanın temizlenmesi.

6 - Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk askeri yetkilileri arasında BM gözetiminde doğrudan diyalog kurulması.

7 - Pile konusunda hazırlanan iki anlaşma belgesinin uyumlaştırılması.

8 - Restore edilen kiliselere serbest erişim sağlanması ve GKRY’deki camilere ziyaretlerin artırılması.

9 - Yol tabelalarında Yunanca yer adlarının yeniden kullanılması.

10 - Gençlik, kültürel miras ve sivil toplum konularında ortak toplantılar düzenlenmesi, doğal afetler için yeni bir çalışma grubu oluşturulması.

11 - Pile’de düzenlenen iki toplumlu festivale ortak katılım sağlanması.

12 - Toprak, mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantörlük başlıklarının çapraz müzakere yöntemiyle ele alınması.

13 - Crans-Montana dahil geçmiş görüşmelerde sağlanan yakınlaşmaların yeni müzakerelerin temeli olarak kabul edilmesi.

14 - Dipkarpaz’daki okulun restore edilmesi ve eski Kooperatif Bankası binasının kültür merkezi olarak tahsis edilmesi.

15 - Maronit toplumuna ait üç kilisenin restore edilmesi ve anaokuluna öğretmen atanması.

16 - Ermeni Manastırı’nın restore edilmesi.

17 - BM kontrolündeki ara bölgede ihlal olarak nitelendirilen faaliyetlerin sona erdirilmesi.

18 - Türk ve Rum toplumları arasında dostluk futbol karşılaşmaları düzenlenmesi.

19 - Liderlerin iki günlük toplantısının ardından Avrupa Birliği ve garantör ülkelerin katılımıyla genişletilmiş görüşmeler gerçekleştirilmesi ve kapsamlı müzakerelerin yeniden başladığının ilan edilmesi.

Erhürman, Maraş-Mağusa formülünü reddetmişti

Erhürman, Hristodulidis'in Maraş ve Mağusa Limanı'na ilişkin önerisinin yeni olmadığını belirtmişti. Aynı formülün 2006 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından da reddedildiğini hatırlatan Erhürman, Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın AB kontrolüne alınmasını dengeli bir öneri olarak görmediğini ifade etmişti.

Türkiye ve KKTC'nin iki devletli çözüm politikası

Türkiye ve KKTC hükümetleri, Kıbrıs meselesinde federasyon temelindeki çözüm arayışlarının 2017 yılında Crans-Montana'da sonuçsuz kaldığını belirtiyor. İki hükümet, adadaki iki ayrı devletin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

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