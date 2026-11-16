Almanya'da federal hükümetin BundID kamu hesaplarına yönelik büyük ölçekli siber saldırı girişimi püskürtüldü, sistemde kullanıcı adı ve şifreyle giriş geçici olarak askıya alındı.

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Almanya'da bilgisayar korsanları, federal hükümetin vatandaşlara dijital kamu hizmetleri sunduğu merkezi kimlik doğrulama sistemi "BundID" hesaplarına yönelik büyük ölçekli siber saldırı girişiminde bulundu.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Federal Bilgi Teknolojisi Güvenliği Dairesi (BSI) sözcüsü BundID hesaplarına siber saldırılar düzenlendiğini doğruladı.

BSI sözcüsünden saldırı açıklaması

BSI sözcüsü, saldırganların kullanıcı hesaplarına kitlesel ölçekte giriş yapmaya çalıştığını söyledi. Sözcü, "Bu durum, BundID hesaplarına yönelik otomatik ve toplu oturum açma girişimlerine yol açtı. Başarısız giriş denemeleri hesapların kilitlenmesine, otomatik e-postalar gönderilmesine ve hesap sahiplerinden şifrelerini sıfırlamalarının istenmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

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Alınan karşı önlemlerle saldırının püskürtüldüğünü belirten sözcü, hangi teknik tedbirlerin uygulandığı ve kaç vatandaşın hesabının saldırılardan etkilendiği konusunda bilgi vermedi.

Kullanıcı adı ve şifreyle giriş askıya alındı

Alman hükümeti, saldırı girişiminin ardından güvenlik önlemi olarak bugün sabahtan itibaren BundID hesaplarına kullanıcı adı ve şifreyle girişi geçici olarak durdurdu. Bu karar, milyonlarca kullanıcının dijital idari hizmetlere merkezi erişim noktası üzerinden standart giriş yöntemiyle ulaşmasını engelledi.

BundID internet sitesinde yayımlanan duyuruda da yetkisiz giriş denemeleri nedeniyle kullanıcı adı ve şifreyle erişimin geçici olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.

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Saldırılarda "kimlik bilgisi doldurma" yöntemi kullanıldı

Habere göre saldırılar, başka internet sitelerindeki veri ihlallerinde ele geçirilen giriş bilgilerinin kullanıldığı "kimlik bilgisi doldurma" yöntemiyle gerçekleştirildi. Otomatik yazılımlar kullanan saldırganların, farklı platformlardan sızdırılan milyonlarca e-posta ve şifre kombinasyonunu BundID sisteminde deneyerek aynı şifreyi kullanan vatandaşların hesaplarını ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi.

Almanya'da vatandaşlar BundID üzerinden işsizlik maaşı, çocuk parası veya öğrenci kredisi (BAföG) başvurularının yanı sıra sabıka kaydı talebi, trafik ceza puanı sorgulama ve motorlu taşıtlar vergisi ödeme gibi 100'den fazla önemli kamu hizmetine çevrim içi erişebiliyor.

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