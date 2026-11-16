Norveç Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Jan Christian Vestre, Avrupa'da nükleer kaza riskinin son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

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Norveç Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Jan Christian Vestre, Norveç'te yayın yapan NRK'ye konuştu. Vestre, Avrupa'da ciddi bir nükleer kaza riskinin son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti.

Avrupa'daki birçok ülkenin nükleer kaza risklerine endişeyle yaklaştığını da ifade etti.

Saldırılar endişe kaynağı

Vestre'ye göre riskin bu kadar yükselmesinin sebebi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer enerji santralleri ve elektrik şebekelerine yönelik saldırılar.

Norveçli Bakan, "Norveç hükümeti, saldırıların, Avrupa'nın büyük bir bölümüne radyoaktif serpinti yayılmasına yol açacak bir nükleer kazaya sebebiyet verebileceğinden endişe ediyor. Bu endişeyi taşıyan tek ülke Norveç değil." dedi.

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Endişeyi paylaşan kurum ve ülkeler

Norveç hükümetinin bu endişesine Norveç Radyasyondan Korunma Kurumu destek veriyor. Vestre, ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Ukrayna ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin de aynı yönde destek verdiğini kaydetti.