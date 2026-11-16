Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Kosova'nın Brüksel Büyükelçisi Agron Bajrami, Brüksel'de düzenlenen 2026 Avrupa Birliği (AB) Genişleme Forumu'nun açılış konserinde çalınan bir şarkıya tepki gösterdi. Şarkı, Kosova'ya yönelik toprak iddiaları içeren Sırp milliyetçisi bir eserdi.

Bajrami, AB Komisyonundan açıklama beklediklerini bildirdi. Büyükelçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Sa Kosova zora svice" şarkısının seslendirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Şarkı kültürel alışveriş sayılamaz

Bajrami'ye göre Kosova'ya yönelik toprak iddiaları içeren şarkı, kültürel bir alışveriş olarak değerlendirilemez. Eser, Kosova Cumhuriyeti'nin toprakları üzerinde açık siyasi iddialar taşıyor.

Reklam Reklam

Genişleme, birlik ve iyi komşuluk ilişkilerine adanmış resmi bir AB Komisyonu etkinliğinde şarkının seslendirilmesini kabul edilemez olarak nitelendiren Bajrami, AB üyeliğini hedefleyen Kosova'nın toprak bütünlüğünü hedef alan iddialara platform sağlanmasının Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Repertuvarın seçimi sorgulanıyor

Bajrami, AB Komisyonu ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'tan açıklama beklediklerini kaydetti. Büyükelçinin sorusu, repertuvarın nasıl seçildiği ve onaylandığı noktasında toplanıyor.

Kos: Şarkı Komisyonun görüşlerini yansıtmıyor

Öte yandan Kos, forumun açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkının müzisyenler tarafından tercih edilmesinden üzüntü duyduğunu söyleyen Kos, "Bu şarkı hiçbir şekilde AB Komisyonunun görüşlerini yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

Reklam Reklam

Bölgedeki insanların geçmişte yaşadığı acıların ve fedakarlıkların farkında olduklarına işaret eden Kos, uzlaşmanın geçmişteki farklılıkların unutulması anlamına gelmediğini belirtti. Komisyonun hedefi, bu farklılıkların ortak geleceğin önünde engel oluşturmayacağı bir Avrupa inşa etmek.

Konserde ne çalındı?

AB Genişleme Forumu'nun açılış konseri, 15 Kasım'da Brüksel'de "Birlik Ezgileri: Avrupa'nın Kavşaklarından Armoniler" başlığıyla düzenlendi. Konserde bölge ülkelerinin müzikleri seslendirildi.

Sırbistan için seçilen "Sa Kosova zora svice" enstrümantal olarak çalındı. Sözlerinde "Seni vermeyiz Kosova" ifadesi geçen şarkı, Kosova'nın Sırbistan'a ait olduğu yönündeki iddiaları içeriyor.