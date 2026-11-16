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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Barrot, Ukrayna'nın geleceği konusunda Rusya'nın talimatlarına uymanın Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonunda inşa edilen güvenlik mimarisini çökme riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.

İran Devrim muhafızlarına yaptırım umudu

Fransa'da ekim ayında yaklaşık 700 süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıyı düzenlemekle İran Devrim Muhafızları'nı suçlayan Barrot, bu yapıdaki sorumlulara yönelik Avrupa düzeyindeki yaptırımların 1 ay içinde uygulanacağından umutlu olduğunu söyledi.

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Saldırının arkasında İran Devrim Muhafızlarının olduğunu kanıtlayan belgeleri toplantıda Avrupalı mevkidaşlarına sunacağını belirten Barrot, bu konuda Avrupa ülkelerinden çok büyük bir destek aldıklarını dile getirdi. Olası yaptırımların 14 Aralık'ta yürürlüğe girebileceğini de ekledi.

Barrot, İran Devrim Muhafızlarının, "Acımasız bir baskı altındaki İran halkının yanında olduğu için" Fransa'yı hedef aldığını ileri sürdü.

Rusya'ya yönelik 145 yeni yaptırım kararı

Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Barrot, aralarında Rusya'nın en zengin kadını, Wildberries e-ticaret platformunun kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tatyana Kim'in de bulunduğu Rus kişi ve kuruluşlara yönelik 145 yeni yaptırım kararı alındığını duyurdu.

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Paris'in 4 Aralık'ta, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filosu" ile etkin mücadele konulu uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacağını da açıkladı.

Avrupa güvenlik mimarisi toplantıda ele alınacak

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ana gündemlerinden birini oluşturan Avrupa güvenlik mimarisinin toplantıda ele alınacağını söyleyen Barrot, konunun son dönemlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da çokça dillendirildiğini hatırlattı.

Barrot, "Avrupalıları küçümsemeyin. Avrupalılar, kendi güvenliklerinin sorumluluğunu üstlenmeye ve kimsenin kendileri adına tarihlerini ve geleceklerini yazmasına izin vermemeye kararlı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın gerek NATO gerek Avrupa Birliği (AB) içindeki geleceğine yalnızca Ukraynalıların karar verebileceğini vurgulayan Barrot, şöyle devam etti: "Eğer Rusya gibi, ne kadar güçlü olurlarsa olsun, komşu ülkelerden talimat almaya başlarsak, İkinci Dünya Savaşı'nın kalıntıları üzerine inşa edilen tüm (güvenlik) mimarisi zayıflar ve çökme riskiyle karşı karşıya kalır."

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 9. Zirvesinde Dublin'de 42 Avrupa ülkesinin imzaladığı ortak güvenlik bildirisini hatırlatan Barrot, "Bu (bildiri) açıkça 'Avrupalılar dışında kimsenin onların yerine Avrupa güvenliğini hayal etme olanağı yoktur' deme şeklidir." diye konuştu.