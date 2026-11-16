Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'e Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırılması için izin verme çağrısı yaptı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'i Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin vermeye çağırdı.

Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'de yağışlı ve fırtınalı kış endişesi

Orta Doğu'daki, özellikle de Gazze'deki durumun gündemde olduğunu belirten Wadephul, bölgede yağışlı ve fırtınalı geçen kış aylarının herkesi endişelendirdiğini söyledi.

Wadephul, "Avrupa'nın mesajı nettir; insani durumun daha da kötüleşmemesi için Gazze Şeridi'ne çok daha fazla insani yardım ulaşması acil bir gerekliliktir." dedi. Bunun mümkün olması ve bölgeye daha fazla malzeme ulaştırılması için kamyonlara yönelik büyük tarayıcılar temin ettiklerini, ancak bu tarayıcıların uzun süredir kullanıma alınmayı beklediğini hatırlattı.

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İsrail Güvenlik Kabinesi dün bu tarayıcıları bu haftadan itibaren kullanmaya başlama kararı aldı. Wadephul, karardan memnuniyet duyduğunu söyledi. İsrailli mevkidaşının dün akşam kendisini arayarak kararı bildirmesine de sevindiğini kaydetti.

Kararın artık uygulanmasını ve Gazze Şeridi'ne yapılan yardım sevkiyatlarının böylece önemli ölçüde artmasını ümit ettiklerini dile getiren Wadephul, "İnsanların sıkıntıları çok büyük ve Almanya'nın bu şekilde önemli bir katkı sağlayabileceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Wadephul: Avrupa hakkında, Avrupa olmadan karar alınamaz

Ukrayna konusunda Rusya ile yapılan müzakerelere de değinen Wadephul, şöyle konuştu: "Avrupa hakkında, Avrupa olmadan karar alınamaz. Bölgemizde ve çevremizde istikrarın sorumluluğunu taşıyan bizleriz. Bu sorumluluğu üstlenmeliyiz."

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Avrupa'nın yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyaç duymadığını vurgulayan Wadephul, "Sadece mevcut güvenlik mimarisine saygı gösterilmesine ihtiyacımız var. Bu, Avrupa açısından düşünülebilecek her türlü uzlaşmanın temelidir." diye konuştu.

Ukrayna'ya destek verilmesinin Avrupa'nın ortak görevi olduğunu ifade eden Wadephul, bu sorumluluğun yalnızca birkaç üye ülkeye bırakılmaması gerektiğini aktardı.

Karadeniz'de tahıl için kısmi ateşkes çağrısı

Toplantıda Karadeniz bölgesinin güvenliğini de ele alacaklarını bildiren Wadephul, bölgede yaşananların yalnızca Karadeniz'le sınırlı kalmadığını, Küresel Güney'i de etkilediğini belirtti.

Rusya'nın Karadeniz'deki gemilere ve altyapıya yönelik saldırılarının tahıl ihracatını tehdit etmeyi sürdürdüğünü savunan Wadephul, Rusya'ya bir çağrıyı yineledi. Bu çağrı, Ukrayna ve Rusya'dan tahıl sevkiyatına imkan sağlayacak kısmi bir ateşkesin önünün açılmasına yönelikti.