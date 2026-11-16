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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Destek Kredisi kapsamında acil askeri ihtiyaçlar için 1,71 milyar avro ödeme yaptı. Komisyon, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Kaynak hava savunmasında kullanılacak

Açıklamaya göre ödeme, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasındaki acil askeri ihtiyaçları karşılamak üzere insansız hava araçları (İHA), mühimmat, erken uyarı radarları ve füzeler dahil hava savunma sistemlerinin tedarikinde kullanılacak.

Sekizinci ödeme yapıldı

Ukrayna Destek Kredisi'nin savunma bileşeni kapsamında yapılan sekizinci ödeme olan tutarın, Ukraynalı ve Avrupalı üreticilerden savunma ekipmanı tedarikinde kullanılması öngörülüyor.

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Toplam ödemenin yaklaşık yüzde 40'ının AB ülkelerinde faaliyet gösteren üreticilerle yapılacak sözleşmelere ayrılması planlanıyor.

Von der Leyen'den destek açıklaması

Açıklamada sözlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Ukrayna'ya desteği sürdürdüklerinin altını çizdi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Avrupa'nın güvenliğini koruyacak adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

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Program 90 milyar avroluk finansman içeriyor

AB'nin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Ukrayna Destek Kredisi programı, toplam 90 milyar avroluk finansman içeriyor. Bunun 60 milyar avrosu Ukrayna'nın savunma kapasitesi ile savunma sanayisini güçlendirmeye, 30 milyar avrosu ise devletin işleyişi ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesine yönelik bütçe desteğinden oluşuyor.