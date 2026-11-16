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Brüksel’den Rusya bağlantılı ağlara yaptırım: 30 kişi ve 2 kuruluş hedefte

14:55, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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AB Konseyi, Rusya bağlantılı dezenformasyon ve siber faaliyetler nedeniyle Social Design Agency ile NoName057(16) dahil 30 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladı.

Avrupa Birliği, Rusya bağlantılı bilgi manipülasyonu, müdahale ve kötü niyetli siber faaliyetler nedeniyle 30 kişi ile 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı. Listede Social Design Agency (SDA) ile NoName057(16) de yer aldı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya bağlantılı bilgi manipülasyonu, müdahale ve kötü niyetli siber faaliyetler nedeniyle 30 kişi ile 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Moskova merkezli halkla ilişkiler ve siyasi danışmanlık şirketi Social Design Agency (SDA) ile Rusya yanlısı bilgisayar korsanı grubu NoName057(16)" yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

SDA'nın bilgi manipülasyonu projeleri

Açıklamada, SDA'nın Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi tarafından finanse edilen, yönlendirilen ve denetlenen geniş çaplı bilgi manipülasyonu ve müdahale projeleri yürüttüğü savunuldu.

Şirketin medya ve sosyal medya ortamını sistematik biçimde manipüle ettiği, Rusya yanlısı propaganda ve dezenformasyon yaydığı ileri sürüldü. Açıklamada, SDA'nın 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri dahil olmak üzere AB ülkelerini, Birlik kurumlarını ve Avrupa kamuoyunun Ukrayna'ya desteğini hedef alan kampanyalar düzenlediği kaydedildi.

Listeye eklenen çalışanlar ve isimler

Avrupa ve Ukrayna'ya yönelik karşı kampanyaların geliştirilmesinde ve yürütülmesinde çeşitli görevler üstlenen 24 çalışan da şirketle birlikte yaptırım listesine eklendi.

Rus televizyoncular Vitaliy Yeliseyev ve Pyotr Marçenko, Ukrayna doğumlu blog yazarı ve askeri yorumcu Yuriy Podolyaka ile RT International'dan Chay Bowes da listeye alınan isimler arasında yer aldı.

Konsey kararının gerekçesi

Açıklamada, bu kişilerin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı meşrulaştıran ve destekleyen söylemlerin yayılmasına ve bilgi manipülasyonuna katıldıkları iddia edildi. Konseyin kararının, AB toplumlarını istikrarsızlaştırmayı amaçlayan Rus hibrit faaliyetlerinin arttığı bir dönemde alındığı vurgulandı.

Mal varlıkları donduruluyor

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulurken, kişilere AB ülkelerine giriş ve bu ülkelerden transit geçiş yasağı uygulanıyor. AB vatandaşlarının ve şirketlerinin de listedekilere doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlaması yasaklanıyor.

Son eklemelerle AB'nin siber yaptırım rejimi kapsamındaki kişi sayısı 27'ye, kuruluş sayısı 12'ye yükseldi.

Başlıklar :ab yaptırımsocial design agencynoname05716avrupa birliği
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Brüksel’den Rusya bağlantılı ağlara yaptırım: 30 kişi ve 2 kuruluş hedefte
AB Konseyi, Rusya bağlantılı dezenformasyon ve siber faaliyetler nedeniyle Social Design Agency ile NoName057(16) dahil 30 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladı.
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