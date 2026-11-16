Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlarken Ukrayna krizinin çözüm sürecini değerlendirdi.

Peskov, "Ukrayna'da geçici ateşkes değil, yıllarca, hatta yüzyıllarca sürecek barış istiyoruz. Bu nedenle özel askeri operasyon devam ediyor." dedi.

Müzakere süreci barışa götürmeli

Peskov, "Müzakere süreci ise bizi bu barışa götürmesi gereken bir süreçtir. Kiev yönetimine, verdiğimiz ağır yaraları sarmasına olanak sağlayacak soluklanma fırsatı verilmesine karşıyız." diye konuştu.

Reklam Reklam

Barışın sağlanmasına yönelik sürecin karmaşık olduğunu ve uzun sürebileceğini belirten Peskov, "Bu süreç, çok sayıda ayrıntıdan oluşuyor ve bu ayrıntıların her biri önemli. Bu konuda çalışmalar sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

"Avrupalıların ne istediğini anlamamız lazım"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa'nın, Ukrayna konulu müzakerelere Avrupa Beşlisi ülkeleri formatında katılacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin konuşan Peskov, müzakerelerin Rusya, Ukrayna ve ABD arasında üçlü formatta yürütüldüğünü söyledi.

Peskov, "Avrupalıların da müzakere sürecine dahil olması ihtimali gündeme gelmişti ancak Avrupalıların ne istediğini anlamamız lazım. Tutumlarının barış sürecine ne ölçüde katkı sağlayabileceğini görmek istiyoruz." dedi.

Reklam Reklam

Avrupa'dan gelen açıklamaların barış sürecine katkı sunma konusunda istekli olmadığını gösterdiğini söyleyen Peskov, "Ancak yine de bekleyip göreceğiz. Ukraynalıların tutumunu netleştirerek, bu aşamada müzakere sürecine katılımlarının uygun olup olmadığı konusunda bir sonuca varmak mümkün olabilir." şeklinde konuştu.

"Estonya duvar inşa ediyor"

Peskov, Estonya'nın 1 Aralık itibarıyla Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararını da değerlendirdi. Kararın gerekçesi, Rus istihbaratının talimatıyla savunma şirketine sabotaj girişiminde bulunulması.

Bu suçlamanın temelsiz ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Peskov, "Estonya duvar inşa ediyor. Birçok ülke, tarihte duvarlar inşa etti. Bu, duvarlar inşa edenlere hiçbir fayda sağlamadı." dedi.

Görüşmelerin ayrıntıları gizli kalsın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'ya Donbas'tan vazgeçilmesi karşılığında NATO üyeliğini teklif ettiği" yönünde açıklama yapmıştı. Peskov ise Amerikan tarafıyla yürüttükleri görüşmelerin ayrıntılarının gizli kalmasından yana olduklarını söyledi.