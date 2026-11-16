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Avrupa Birliği (AB), Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Yunanistan'ın Ruanda'da ortak bir geri gönderme merkezi kurma girişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında 5 üye ülkenin bugün açıklamayı planladığı girişime ilişkin soruları yanıtladı.

Lammert: Bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz

Beş ülkenin geri gönderme merkezine ilişkin hazırlık çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Lammert, "Bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Lammert, insan haklarına saygının güvence altına alınması ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapılması da aralarında olmak üzere hazırlıkların titizlikle yürütülmesini önemsediklerini kaydetti.

Geri gönderme sistemi öncelikler arasında

Lammert, geri gönderme sisteminin daha etkili hale getirilmesinin AB Komisyonunun öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekti. AB'nin geri göndermelere ilişkin yeni düzenlemesinin üye ülkelere geri gönderme merkezleri kurma imkanı tanıdığını da anımsattı.

Lammert, "Bu yenilikçi yaklaşım, AB ve uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde düzensiz göçle mücadeleye ve geri göndermelerin etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Finansman üye ülkelerin sorumluluğunda

Geri gönderme merkezlerinin finansmanının ilke olarak üye ülkelerin sorumluluğunda olduğuna işaret eden Lammert, şöyle devam etti: "Bununla birlikte, AB'nin tamamlayıcı tedbirlere destek sağlama imkanı da söz konusu. Bu desteğin sağlanıp sağlanamayacağını, ilgili üye ülkelerden gelecek somut talepler doğrultusunda ve her bir vakayı ayrı ayrı değerlendirerek ele almamız gerekecek."

Anlaşmanın bugün açıklanması bekleniyor

5 ülkenin bugün açıklaması beklenen anlaşması, AB'de iltica başvuruları kesin olarak reddedilen ve ülkede kalmak için başvurabilecekleri hukuki yolları tüketen kişilerin gönderilmesi amacıyla Ruanda'da ortak bir geri gönderme merkezi kurulmasına ilişkin.