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İtalyan okullarında yeniden tehdit alarmı: E-postalar paniğe neden oldu

15:56, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'da okullara yeniden gönderilen asılsız bomba ve zehirleme tehdidi e-postalarını AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme getirdi.

İtalya'da geçen hafta binlerce okula gönderilen asılsız bomba ihbarlarının ardından bugün bazı okullara benzer tehdit içerikli e-postalar ulaştı. Hiçbir okulda tahliye işlemi yapılmadı.

İtalya'da geçen hafta binlerce okula gönderilen ve asılsız olduğu belirlenen bomba ihbarı e-postalarının ardından bugün bazı okullara benzer tehdit içerikli e-postalar ulaştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin farklı şehirlerindeki okullara yeni bomba tehditleri içeren e-postalar geldi.

E-postalarda patlama ve zehirleme tehdidi

Son günlerde gönderilen benzer e-postalarda da görülen, Mikhail Andropov'un baş harflerinden oluşan M.A. imzalı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Binanıza patlayıcı bir düzenek yerleştirmek ve bunu aktif hale getirmek üzere az önce görevlendirildim. Patlama 40 dakika içinde gerçekleşecek."

Başka bir tehdit içerikli e-postada ise "Yemekhanenizde bir çalışanı işe aldık, o da zehirli bir karışımı yemeklere kattı. Taleplerimizi görmezden geldiniz ve bu gerçekten utanç verici." ifadeleri kullanıldı.

Hiçbir okulda tahliye işlemi yapılmadı

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta gönderilen tehdit e-postalarının asılsız çıkması üzerine bir genelge yayımlamıştı. Somut tehlike bulunmayan durumlarda okulların tahliye edilmemesini öngören bu genelge doğrultusunda hiçbir okulda tahliye işlemi yapılmadı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, okullara yönelik bomba ihbarlarını bugün Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme getirdi. Tajani, ihbarların asılsız olduğunu ve kaos oluşturmak amacıyla gönderildiğini belirtti.

Tahliye kararı valiye ait olacak

Ülkede geçen hafta binlerce okula gönderilen e-postalar sonradan asılsız çıkmış, okullar tahliye edilmişti. İçişleri Bakanlığı da bunun ardından genelgeyi yayımlamıştı.

Genelgeye göre, somut bir tehlike belirtisi bulunmaksızın yalnızca toplu bir e-posta yoluyla tehdit alınması durumunda binalar tahliye edilmeyecek. Gerçek bir risk bulunduğunu gösteren somut ve özel kanıtların varlığı halinde ise tahliye kararı alma yetkisi okulun bulunduğu ilin valisine ait olacak.

Başlıklar :italyaokullara bomba ihbarıantonio tajaniiçişleri bakanlığı
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İtalyan okullarında yeniden tehdit alarmı: E-postalar paniğe neden oldu
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'da okullara yeniden gönderilen asılsız bomba ve zehirleme tehdidi e-postalarını AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme getirdi.
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