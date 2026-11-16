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Yunusemre Belediyesi, ara tatili verimli geçirmek isteyen öğrencileri Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphanelerinde ağırlamaya devam ediyor. Ders tekrarı yapmak, kitap okumak, araştırma yapmak ve sınavlara hazırlanmak isteyen öğrenciler, belediyeye bağlı bu iki kütüphaneden yararlanabiliyor.

Evde çalışmakta zorlananlara sessiz ortam

Ev ortamında ders çalışmakta zorlanan öğrenciler için önemli bir çalışma alanı sunan kütüphaneler, ara tatilde de hizmet vermeyi sürdürüyor. Sessiz ve uygun çalışma ortamıyla öğrencilerin eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan kütüphaneler, tatil süresince de öğrencilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Hafta içi 08.30-22.30 açık

Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphaneleri hafta içi 08.30-22.30, hafta sonu ise 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kütüphaneler iki ayrı noktada hizmet veriyor

Neşe Gülersoy Kütüphanesi, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı içerisinde bulunuyor. Uğur Mumcu Kütüphanesi ise Kaynak Mahallesi 4000 Sokak'ta, Ferdi Zeyrek Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yanında öğrencileri ağırlıyor.

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