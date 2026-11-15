Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yapılan protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının Rum gençler tarafından yakılmasına tepki gösterdi. Üstel, yazılı bir açıklama yaparak eylemleri sert sözlerle kınadı.

Başbakan Üstel, "Bu hadsizliktir. Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının canıyla, kanıyla ve mücadelesiyle var ettiği meşru bir devlet olduğunu söyleyen Üstel, Cumhuriyetin Rum tarafının sistematik şiddetine, soykırım girişimlerine ve yok etme politikalarına karşı verilen varoluş mücadelesinin sonucunda kurulduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının kendi topraklarında yaşama hakkını savunarak bugünlere geldiğini de sözlerine ekledi. KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne karşı GKRY'de düzenlenen protestoları tüm yönleriyle takip ettiklerini kaydetti.

Reklam Reklam

Rum Eğitim Bakanlığı'na tepki

Üstel, protestoların Rum Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda teşvik edildiğini ve organize edildiğini belirterek, bu durumun meselenin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Öğretmenlerin ve milletvekillerinin de katıldığı gösterilerde Rum gençlerinin Kıbrıs Türk halkına ve ana vatan Türkiye'ye yönelik kin, nefret ve öfke dolu sloganlar attığını anlatan Üstel, bunun Rum liderliğinin yıllardır beslediği zihniyetin yansıması olduğunu savundu.

Üstel, şöyle devam etti: "Gençleri nefret sloganlarıyla doldurmak ve okulları kin üretim merkezlerine çevirmek, bilinçli bir düşmanlık politikasının parçasıdır. Bu politikanın siyasi sorumluluğu Rum liderliğine aittir"

Rum liderliğine çağrı

KKTC Başbakanı, Rum liderliğine yönelik çağrısında da şu sözleri kullandı: "Aklınızı başınıza alın. Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir. Rum liderliği bu politikaya derhal son vermeli ve bayraklarımıza yönelik saldırıların sorumluları hakkında gereken işlemleri yapmalıdır."

Reklam Reklam

Üstel, Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin değerlerine, bayrağına ve varlığına yönelik saldırılar karşısındaki duruşlarının net ve kararlı olduğunu da dile getirdi. Başbakan, "Kıbrıs Türk halkının ve ana vatan Türkiye’nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız. Bu böyle bilinmelidir." dedi.

Ne olmuştu?

KKTC'nin kuruluşunun 15 Kasım 1983'te ilan edilmesinin 43'üncü yıl dönümü öncesinde, GKRY'de Rum öğrenci örgütleri KKTC'ye ve Türkiye'ye yönelik protesto gösterileri düzenledi. Aşırı sağcı ELAM Cephesi başta olmak üzere birçok kentte Yunan ve Bizans bayrakları ile gösteri yapan gruplar, Türkiye ve KKTC bayraklarını yaktı. GKRY Eğitim Bakanlığı ilk kez okullara genelge göndererek, eylemlere katılacak öğrencilerin derslerden yok yazılmaması yönünde talimat verdi.

Rum Ortaöğretim Öğrenci Birliği (PSEM) tarafından organize edilen protestoda öğrenciler Kaymaklı bölgesinden Haspolat yönüne yürüdü. Rum öğrenci örgütü EFEN'in düzenlediği bir diğer gösteride katılımcılar, Lefkoşa'daki Özgürlük Meydanı'ndan Ledra Palace Sınır Kapısı'na doğru ilerledi. Öğrenciler Yunanistan ve Doğu Roma İmparatorluğu bayrakları taşıdı, ellerinde dini semboller ve "Unutmuyorum" yazılı pankartlar vardı.

Göstericilerin attığı sloganlar arasında "Türklere ölüm, Kıbrıs Yunandır" ile "Türkler, Yunan toprağında öleceksiniz" de yer aldı. Bazı göstericiler ise "Kıbrıs Yunan’dır" ve "Bu topraklar Yunan toprağıdır" şeklinde slogan kullandı. Göstericilerin KKTC sınırına yürümesine Rum polisi engel oldu. Gösterilerde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümüne karşı çıkan sloganlar da atıldı.