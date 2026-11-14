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MEB özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri erken dönemde belirleyecek

11:14, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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MEB, özel eğitim ihtiyacı olabilecek öğrencilerin erken belirlenmesi için Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nı 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre ederek ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin erken tespiti için geliştirilen tarama bataryasını 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre ederek ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yeni sistemle öğretmenlerin risk altındaki öğrencileri erken fark ederek tanılama sürecine yönlendirmesi sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim ihtiyacı olduğu düşünülen öğrencileri erken dönemde belirlemek için geliştirilen Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nı gelecek yıl e-Rehberlik Modülü'ne entegre ederek ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Edinilen bilgiye göre Bakanlık, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim hizmetlerinden etkin biçimde yararlanması ve bireysel farklılıklarına uygun eğitim ortamlarına erişmesi için mesaisini artırdı. Bu kapsamda öğrencilerin ihtiyaçlarının erken dönemde fark edilmesine, gelişimlerinin desteklenmesine ve eğitim süreçlerinin bireysel ihtiyaçlarına göre planlanmasına yönelik uygulamalara ağırlık veriliyor.

Batarya UNICEF işbirliğiyle geliştirilmişti

Temel Eğitimde Özel Eğitim Strateji Belgesi, özel eğitimde erken tanılamanın önemi esas alınarak hazırlandı. Belge doğrultusunda UNICEF işbirliğiyle daha önce geliştirilen bataryanın ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarının erken fark edilmesini amaçlayan batarya, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin risk altındaki öğrencileri belirleyip gerekli değerlendirme süreçlerine yönlendirmesine imkan sağlıyor. Okul öncesi öğretmenleri ile ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğretmenleri, bu araç sayesinde risk altındaki öğrencileri erken dönemde fark ederek tanılama sürecine sistematik biçimde yönlendirebilecek.

Böylece öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının zamanında belirlenmesi, gerekli destek mekanizmalarına yönlendirilmesi ve bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim hizmetlerinden yararlanmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Öğretmenlerin rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor

MEB, bataryayı 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre ederek ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyor. Sistemin yaygınlaşmasıyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri erken dönemde belirleme süreçlerinin daha sistematik yürütülmesi için okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin bu süreçteki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sözel olmayan zeka testi çalışması

Bakanlık, özel eğitimde tanılama ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi için yerli ölçme araçlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Türkiye'de bilgisayar tabanlı olarak geliştirilen ilk zeka testi olan Türk Ulusal Zeka Ölçeği (TUZÖ), 2025'ten itibaren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) kullanılmaya başlandı.

Yerli ve milli bir psikolojik ölçme aracı kazandırmak amacıyla geliştirilen TUZÖ ile bilimsel açıdan güvenilir bir ölçme aracının kullanılması, değerlendirme süreçlerinin yerli imkanlarla yürütülmesi ve yüksek maliyetli ithal testlere bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

TUZÖ, özel yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yerleştirilmesinde de kullanılıyor. Ayrıca 6-9 yaş grubundaki öğrenciler için sözel olmayan bir zeka testi geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Başlıklar :mebeğitsel tarama ve değerlendirme bataryasıe-rehberlik modülütürk ulusal zeka ölçeği
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MEB özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri erken dönemde belirleyecek
MEB, özel eğitim ihtiyacı olabilecek öğrencilerin erken belirlenmesi için Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nı 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre ederek ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.
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