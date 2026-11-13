Bakan Tekin'den TBMM'de 'Sayıştay' ve 'STK' iddialarına yanıt: 'Bu bir tuzak, tek kuruş kamu kaynağı aktarmayız'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın "Sayıştay'ın Milli Eğitim Bakanlığının mal alımında yolsuzluk tespit etmesine rağmen gereğini yapmadığı" iddiasına ilişkin, "Başdenetçi, Devlet Malzeme Ofisinin tarihinde olmayan bir biçimde e-mail üzerinden şunu söylüyor, diyor ki 'önce yazıyı bana e-mail ile gönder, ben tamam bu olmuş diyeyim size ondan sonra imzalayıp göndereyim'. Suat Bey bu bir tuzak, bu bir tezgah." dedi.
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