DAHA FAZLA ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK İSTİYORUM





Küçük bir köy okulundan uluslararası platformlara uzanan yolculuğunun kendisi için büyük gurur olduğunu belirten Livaneli, "Küçücük bir köy okulundan dünyaya uzanan bu yolculuk benim için tarifsiz bir gurur. Global Teacher Prize’da dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen olmak, Türk öğretmeninin hikâyesini dünyaya anlatabilmek açısından da çok kıymetliydi. Bugün artık daha fazla öğretmene, meslektaşıma ve öğrenciye ulaşmak istiyorum. Çünkü öğretmenliğin yalnızca sınıfta değil, toplumun her alanında değişim yaratabilecek çok büyük bir gücü olduğuna inanıyorum. Eğitim Elçiliği Programı kapsamında her yıl Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi şehir ve yedi pilot köy belirleyerek köy okullarının eğitim olanaklarını geliştirmek, çocuklara yeni fırsatlar sunmak istiyorum. Yurt dışından Türkiye’ye uzanan dayanışma köprüleri kurarak bu çalışmaları büyütmeyi hedefliyorum. Benim için en büyük başarı, daha fazla çocuğun hayatına dokunabilmek ve onların hayallerine yeni kapılar açabilmek" dedi.