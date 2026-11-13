13/11/2026, Cuma15:26
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
39

Bildirimler

4 askerimizin şehit olduğu kazayla ilgili enerji şirketlerine seslendi13 Kasım 2026 15:16 CumaSON DAKİKA
Pegasus dev kampanyayı duyurdu: ✈ İşte indirimli yurt dışı rotaları13 Kasım 2026 14:45 CumaSON DAKİKA
Zirve değişmedi, muhalefet cephesi dikkat çekti 📌İşte partilerin güncel oy oranları13 Kasım 2026 14:30 CumaSON DAKİKA
Sürücüler dikkat: Değiştirmeyen 6 bin lira ceza ödeyecek13 Kasım 2026 14:15 CumaSON DAKİKA
Bakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi: 'Açılış takvimi öne çekilebilir'13 Kasım 2026 14:00 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Zirve değişmedi, muhalefet cephesi dikkat çekti 📌İşte partilerin güncel oy oranlarıBakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi: 'Açılış takvimi öne çekilebilir'📌CUMA HUTBESİ ‘Dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeliyiz’Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarife

Başarısı köyden dünyaya uzanan Dilek öğretmen: Eğitim sınıfta verilen dersten ibaret değil

14:41, 13/11/2026, Cuma
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kumköy İlkokulu'nda görev yaparken eğitim alanında hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Dilek Livaneli, köy okulunda başlattığı dönüşümle uluslararası başarılar elde etti. 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılın öğretmeni seçilen, 2015 yılında ise Global Teacher Prize de (Küresel Öğretmen Ödülü) dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olan Livaneli, “Eğitim yalnızca sınıfta verilen derslerden ibaret değil. Her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Çarşamba ilçesine bağlı Kumköy İlkokulu’nda, birleştirilmiş sınıfta tek başına eğitim veren bir köy okulu öğretmeniyken 2012’de MEB tarafından yılın öğretmeni seçilen Dilek Livaneli, 2015’te eğitimin Nobel’i olarak adlandırılan Global Teacher Prize’a (Küresel Öğretmen Ödülü) aday gösterilerek 127 ülkeden 30 binden fazla öğretmen arasından dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. Türkiye’yi temsil eden Livaneli, Varkey Gems Foundation tarafından eğitim elçisi seçildi. Livaneli, köy okulunda başlayıp uluslararası arenada elde ettiği başarılarla devam eden kariyer yolculuğunu ‘Bir Dilek Yetmez’ adlı kitabında kaleme aldı.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞTIM'


Eğitimde fırsat eşitliğini temel aldığını belirten Dilek Livaneli, "Bir köy okulunda öğretmenliğe başladığımda şartların yetersizliğini bir engel olarak görmedim. Çocukların hayallerini büyütmek, onlara farklı dünyaların kapılarını açmak istedim. Bunun için öncelikle okulumuzun fiziki koşullarını değiştirdik. Ancak benim için asıl önemli olan çocukların tiyatroyla, operayla, sporla, sanatla ve farklı kültürlerle tanışmasıydı. Eğitim yalnızca sınıfta verilen derslerden ibaret değil. Her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

ULUSLARARASI ÖDÜLLER KAZANDIM


Çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görüldüğünü ifade eden Livaneli, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 yıl üst üste yılın öğretmeni seçildim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Samsun'u temsil ettim. Amerika'da Büyük Atatürk Gençlik Ödülü, İngiltere'de Cumhuriyet Başarı Ödülü ve Avrupa Parlamentosu tarafından da Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü'nü kazandım. 2023 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na resmi konuşmacı olarak davet edildim. Eğitimde fırsat eşitliği konulu konferansta Türkiye'yi temsil ettim" diye konuştu.

DAHA FAZLA ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK İSTİYORUM


Küçük bir köy okulundan uluslararası platformlara uzanan yolculuğunun kendisi için büyük gurur olduğunu belirten Livaneli, "Küçücük bir köy okulundan dünyaya uzanan bu yolculuk benim için tarifsiz bir gurur. Global Teacher Prize’da dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen olmak, Türk öğretmeninin hikâyesini dünyaya anlatabilmek açısından da çok kıymetliydi. Bugün artık daha fazla öğretmene, meslektaşıma ve öğrenciye ulaşmak istiyorum. Çünkü öğretmenliğin yalnızca sınıfta değil, toplumun her alanında değişim yaratabilecek çok büyük bir gücü olduğuna inanıyorum. Eğitim Elçiliği Programı kapsamında her yıl Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi şehir ve yedi pilot köy belirleyerek köy okullarının eğitim olanaklarını geliştirmek, çocuklara yeni fırsatlar sunmak istiyorum. Yurt dışından Türkiye’ye uzanan dayanışma köprüleri kurarak bu çalışmaları büyütmeyi hedefliyorum. Benim için en büyük başarı, daha fazla çocuğun hayatına dokunabilmek ve onların hayallerine yeni kapılar açabilmek" dedi.

Başlıklar :dilek livanelidilek öğretmeneğitimde fırsat eşitliğikumköy ilkokulu
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Başarısı köyden dünyaya uzanan Dilek öğretmen: Eğitim sınıfta verilen dersten ibaret değil

Çarşamba ilçesine bağlı Kumköy İlkokulu’nda, birleştirilmiş sınıfta tek başına eğitim veren bir köy okulu öğretmeniyken 2012’de MEB tarafından yılın öğretmeni seçilen Dilek Livaneli, 2015’te eğitimin Nobel’i olarak adlandırılan Global Teacher Prize’a (Küresel Öğretmen Ödülü) aday gösterilerek 127 ülkeden 30 binden fazla öğretmen arasından dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. Türkiye’yi temsil eden Livaneli, Varkey Gems Foundation tarafından eğitim elçisi seçildi. Livaneli, köy okulunda başlayıp uluslararası arenada elde ettiği başarılarla devam eden kariyer yolculuğunu ‘Bir Dilek Yetmez’ adlı kitabında kaleme aldı.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞTIM'


Eğitimde fırsat eşitliğini temel aldığını belirten Dilek Livaneli, "Bir köy okulunda öğretmenliğe başladığımda şartların yetersizliğini bir engel olarak görmedim. Çocukların hayallerini büyütmek, onlara farklı dünyaların kapılarını açmak istedim. Bunun için öncelikle okulumuzun fiziki koşullarını değiştirdik. Ancak benim için asıl önemli olan çocukların tiyatroyla, operayla, sporla, sanatla ve farklı kültürlerle tanışmasıydı. Eğitim yalnızca sınıfta verilen derslerden ibaret değil. Her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

ULUSLARARASI ÖDÜLLER KAZANDIM


Çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görüldüğünü ifade eden Livaneli, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 yıl üst üste yılın öğretmeni seçildim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Samsun'u temsil ettim. Amerika'da Büyük Atatürk Gençlik Ödülü, İngiltere'de Cumhuriyet Başarı Ödülü ve Avrupa Parlamentosu tarafından da Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü'nü kazandım. 2023 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na resmi konuşmacı olarak davet edildim. Eğitimde fırsat eşitliği konulu konferansta Türkiye'yi temsil ettim" diye konuştu.

DAHA FAZLA ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK İSTİYORUM


Küçük bir köy okulundan uluslararası platformlara uzanan yolculuğunun kendisi için büyük gurur olduğunu belirten Livaneli, "Küçücük bir köy okulundan dünyaya uzanan bu yolculuk benim için tarifsiz bir gurur. Global Teacher Prize’da dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen olmak, Türk öğretmeninin hikâyesini dünyaya anlatabilmek açısından da çok kıymetliydi. Bugün artık daha fazla öğretmene, meslektaşıma ve öğrenciye ulaşmak istiyorum. Çünkü öğretmenliğin yalnızca sınıfta değil, toplumun her alanında değişim yaratabilecek çok büyük bir gücü olduğuna inanıyorum. Eğitim Elçiliği Programı kapsamında her yıl Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi şehir ve yedi pilot köy belirleyerek köy okullarının eğitim olanaklarını geliştirmek, çocuklara yeni fırsatlar sunmak istiyorum. Yurt dışından Türkiye’ye uzanan dayanışma köprüleri kurarak bu çalışmaları büyütmeyi hedefliyorum. Benim için en büyük başarı, daha fazla çocuğun hayatına dokunabilmek ve onların hayallerine yeni kapılar açabilmek" dedi.

1/4
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet