Ara tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl ve ikinci dönem ara tatil tarihleri belli oldu

Milyonlarca öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline bugün çıkıyor. Beş günlük tatilin ardından dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak. Yarıyıl ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de MEB takvimiyle netleşti. Peki sömestr ne zaman, ikinci ara tatil hangi ayda yapılacak? İşte detaylar.
MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci bugün son ders zilinin çalmasıyla birlikte 16-20 Kasım tarihleri arasında tatil yapacak. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ara tatil ve sömestr tarihleri.
Ara tatil ne zaman bitecek?
Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek. Öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmaları ise, 16-20 Kasım tarihleri arasında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütülecek. 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'de erişime açılacak çalışmalar, 22 Kasım Pazar saat 23.59'a kadar devam edecek.
Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi başlayacak, 5 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili ne zaman?
Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatilini ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.