Ara tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl ve ikinci dönem ara tatil tarihleri belli oldu

Arap dilinin estetik ve anlam derinliğine yolculuk: "el-Belâgatü'l-Kâfiye" okurla buluştu

Arap dilinin estetik zenginliğini ve anlam derinliğini gün yüzüne çıkaran nitelikli çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Daha önce kaleme aldığı ve ilim çevrelerinde takip edilen "el-Belâgatü'l-Müyessera" başlıklı giriş niteliğindeki eseriyle Arap belâgati öğretimine kolaylaştırıcı ve modern bir boyut kazandıran Prof. Dr. Ali Bulut'un "el-Belâgatü'l-Kâfiye" eseri okurların istifadesine sunuldu.