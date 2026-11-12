Cumhurbaşkanı Erdoğan: 96 lideri COP31'de ağırladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Çok kıymetli misafirler, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. COP31 Liderler Zirvesi vesilesi ile sizlerle Antalya’da bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.Tarımın, tarihin, tabiatın ve turizmin buluşma noktası Antalya'mıza hoş geldiniz.

Müşterek evimiz olan yeryüzüne sahip çıkmak için Antalya'da bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu çabalara verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihin en kapsamlı uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

9 Kasım'da başlayan COP31'de dün ve bugün yapılan liderler zirvesinde 96 lideri ağırladık. 20 Kasım'a kadar devam edecek konferansa 100 bin kişinin katılımını bekliyoruz. Ön kayıtlara göre en yüksek katılımlı COP 31 olmaya adayız. Yeşil ve mavi bölgelerden oluşan 1 milyon 100 bin metre karelik expo alanımız şimdiye kadarki en büyük konferans alanlarının arasındadır.

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Bütün bu rakamlar ülkemizin çok taraflı diplomasi merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. İklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. COP 31'i bir uygulama konferansı olarak tasarladık, liderler zirvesinin ilk gününü sıfır atık konusuna ayırdık, ikinci gününde ise dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre temalarına odaklandık. Türkiye 6 Şubat depremiyle sarsılmış bir ülkedir. Depremlerden sonra üç yıldan daha kısa bir sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık.

Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk. İklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdık.

Şunu altını bir kez daha çizerek ifade etmek istiyorum: Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır. Önümüzdeki günlerde 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. Böyle evrensel bir konuda salt hükümetleirn mücadelesiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyansın da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir.

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