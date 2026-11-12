Milli Eğitim Bakanı Tekin’den MHP lideri Bahçeli’ye makamında ziyaret: Hem taziyede bulundu hem düğüne davet etti

Bakan Tekin, Türk dünyasını anlatan iki kitabı Bahçeli’ye hediye etti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Bakan Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerine katıldı. Tekin, görüşmelere verilen arada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Taziye dileklerini iletti, kızının düğününe davet etti

Bakan Tekin'in, Bahçeli’nin vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziye dileklerini ilettiği, Bahçeli’yi kızının düğününe davet ettiği öğrenildi. Bakan Tekin’in bakanlıkça temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik hazırlanan 'Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu’ ile ‘Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu’ kitaplarını takdim ettiği belirtildi.

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