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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dokunulmazlık' talimatı: 'Bekletilmesin'

08:18, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:18, 12/11/2026, Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TBMM'de uzun süredir bekleyen milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyaları için yeni bir çalışma başlatıldığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dosyaların bekletilmemesi yönündeki görüşü sonrası, rüşvet ve yolsuzluk iddialarını içeren fezlekelerin öncelikli olarak ele alınması gündeme geldi.

Meclis gündeminde bulunan milletvekillerine ilişkin dokunulmazlık dosyaları yeniden hareketleniyor. Binin üzerinde dosyanın bulunduğu TBMM'de, rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz gibi suçlamaları kapsayan fezlekelerin diğerlerinden ayrılarak değerlendirilmesi için hazırlık yapıldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu dosyaların daha fazla bekletilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. AK Parti kulislerinde, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül başta olmak üzere bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelebileceği konuşuluyor.

GÖZLER BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASINDA

AK Parti kaynakları, özellikle son dönemde Mustafa Sarıgül ve Yeni Partili bazı isimler hakkındaki iddiaları içeren dosyaların uzun süredir beklemesinin rahatsızlık oluşturduğunu ifade ediyor. Dosyaların bütçe görüşmelerinin ardından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda ele alınabileceği öne sürülüyor.

AK PARTİ’DE İKİ AYRI GÖRÜŞ VAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda iki farklı görüş bulunuyor. Rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili dosyaların gündeme alınmasını isteyenler bulunsa da dokunulmazlık dosyalarının dönem sonuna ertelenmesine yönelik görüşler ağırlık kazanıyor. Parti içinde bu konuda yapılacak değerlendirmelerden sonra, nasıl bir yol izleneceğinde Cumhurbaşkanı’nın tavrı belirleyici olacak.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOSYASI GÜNDEMDE

Mustafa Sarıgül hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “kara para aklama”, “dolandırıcılık” ve “nitelikli cinsel saldırı” iddialarını içeren fezleke hazırlanmıştı. AK Parti kulislerinde dosyanın Meclis’e ulaşmasından sonra Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılmasının yüksek ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Bu kapsamda, sadece Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılabileceği, diğer isimlerle ilgili bir adım atılmayabileceği belirtiliyor.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınmasında salt çoğunluk yeterli sayılıyor.


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Başlıklar :recep tayyip erdoğanmustafa sarıgülcumhurbaşkanı erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dokunulmazlık' talimatı: 'Bekletilmesin'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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