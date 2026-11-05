05/11/2026, Perşembe17:28
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
62

Bildirimler

Uzman doktor ‘Her ilaç bir zehirdir’ dedi ve uyardı: Genç kalayım derken organlarınızdan olmayın05 Kasım 2026 17:25 PerşembeSON DAKİKA
Afyonkarahisar'da kan donduran olay: Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi05 Kasım 2026 17:07 PerşembeSON DAKİKA
Kazan gibi kaynayan Yeni Parti’de adaylık krizi patladı05 Kasım 2026 17:00 PerşembeSON DAKİKA
Umut veren gelişme: Klinik deneyler için hazırlıklar başladı05 Kasım 2026 16:45 PerşembeSON DAKİKA
Bilal Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan gençlere seslendi05 Kasım 2026 16:28 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Afyonkarahisar'da kan donduran olay: Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildiKazan gibi kaynayan Yeni Parti’de adaylık krizi patladıBilal Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan gençlere seslendiBahçelievler'de enkazdaki işçinin cansız bedenine ulaşıldıÇalışanlar insan kaynaklarına akın etti: Dev şirketten dikkat çeken karar

CHP'den Mustafa Sarıgül çıkışı: 'Rezalet durum için dokunulmazlık kaldırılabilir'

17:02, 05/11/2026, Perşembe
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Mustafa Sarıgül

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları 'rezalet' olarak nitelendirdi. Sarı, milletvekilliğinin suç işleme özgürlüğü getirmediğini belirterek, gerekirse dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama ve cinsel istismar gibi iddialara ilişkin soruşturma, siyaset dünyasında deprem etkisine yol açtı.

Emir Sarıgül'ün, babasının Özgür Özel'e hediye paketleri arasında 350 bin dolar verdiğini itiraf ettiği soruşturma genişleyerek devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bir gazetecinin cinsel saldırı ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen eski Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki sorusunda cevap verdi.

"Rezalet bir durum"

Müslim Sarı, hakkındaki iddialar sonrası Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları 'rezalet' olarak nitelendirdi.

Sarı, milletvekilliğinin suç işleme özgürlüğü getirmediğini belirterek, gerekirse dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

"Dokunulmazlığı kaldırılabilir"

Sarı, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları şöyle değerlendirdi:

"Rezalet bir durum. Tartışılan iddialar, konular konuşmalar... Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum."

Soruşturma nasıl başladı?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi.

Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin,
"80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği"
, "
1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği"
 ve
"1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı"
yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

İstifa etmişti

"Partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak için istifa kararı aldığını"
 söyleyen Sarıgül,
"Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum."
 demişti.

Sarıgül, geçen günlerde istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na vermiş; Yeni Parti'nin sandalye sayısı 90'a düşmüştü.

Sarıgül hakkındaki iddialar

Kara para aklama soruşturması sürerken Sarıgül hakkında da cinsel saldırı iddiaları ortaya atıldı.

Koruması, savcılık ifadesinde siyasi nüfuz, ekonomik sebepler ve ailesine zarar gelebileceği korkusuyla bugüne kadar Mustafa Sarıgül'den şikayetçi olamadığını öne sürdü, kendisi gibi başka mağdurlar olduğunu iddia etti.

Bir başka iddia da Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde imar usulsüzlüğü üzerinden milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği yönünde.

Soruşturmaya dahil edilen bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül’ün o dönem dev projelerin imar süreçlerinden milyar dolarlık rüşvet geliri elde ettiğini ve bu paranın Altınbaş ailesi aracılığıyla sisteme sokulduğunu öne sürdü.

Gizliği tanık imar işlemlerinden elde edilen kayıt dışı gelirlerin gayrimenkul ve turizm yatırımları üzerinden aklandığını savundu ve Sarıgül ailesinin Antalya'daki lüks otelde yüzde 50 gizli ortaklığının bulunduğunu iddia etti.

Toplam 27 tutuklu var

Soruşturma kapsamında ilk operasyonda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

16 Ekim'de başlayan soruşturma sürerken bugüne kadar 28 şüpheli tutuklandı. Ancak Emir Sarıgül'ün tahliyesiyle bu sayı 27'ye düştü.


Gündem
İBB’nin metrobüs verileri yanlış çıktı: Sefere çıkmayan 'hayalet metrobüsler' nerede?
Başlıklar :mustafa sarıgülchpmüslim sarıdokunulmazlıkyeni parti
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

CHP'den Mustafa Sarıgül çıkışı: 'Rezalet durum için dokunulmazlık kaldırılabilir'
Mustafa Sarıgül
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet