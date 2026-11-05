CHP'den Mustafa Sarıgül çıkışı: 'Rezalet durum için dokunulmazlık kaldırılabilir'

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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama ve cinsel istismar gibi iddialara ilişkin soruşturma, siyaset dünyasında deprem etkisine yol açtı.

Emir Sarıgül'ün, babasının Özgür Özel'e hediye paketleri arasında 350 bin dolar verdiğini itiraf ettiği soruşturma genişleyerek devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bir gazetecinin cinsel saldırı ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen eski Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki sorusunda cevap verdi.

"Rezalet bir durum"

Müslim Sarı, hakkındaki iddialar sonrası Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları 'rezalet' olarak nitelendirdi.

Sarı, milletvekilliğinin suç işleme özgürlüğü getirmediğini belirterek, gerekirse dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

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"Dokunulmazlığı kaldırılabilir"

Sarı, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları şöyle değerlendirdi:

"Rezalet bir durum. Tartışılan iddialar, konular konuşmalar... Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum."

Soruşturma nasıl başladı?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi.

Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği" , " 1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

İstifa etmişti

"Partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak için istifa kararı aldığını" söyleyen Sarıgül, "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." demişti.

Sarıgül, geçen günlerde istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na vermiş; Yeni Parti'nin sandalye sayısı 90'a düşmüştü.

Sarıgül hakkındaki iddialar

Kara para aklama soruşturması sürerken Sarıgül hakkında da cinsel saldırı iddiaları ortaya atıldı.

Koruması, savcılık ifadesinde siyasi nüfuz, ekonomik sebepler ve ailesine zarar gelebileceği korkusuyla bugüne kadar Mustafa Sarıgül'den şikayetçi olamadığını öne sürdü, kendisi gibi başka mağdurlar olduğunu iddia etti.

Bir başka iddia da Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde imar usulsüzlüğü üzerinden milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği yönünde.

Soruşturmaya dahil edilen bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül’ün o dönem dev projelerin imar süreçlerinden milyar dolarlık rüşvet geliri elde ettiğini ve bu paranın Altınbaş ailesi aracılığıyla sisteme sokulduğunu öne sürdü.

Gizliği tanık imar işlemlerinden elde edilen kayıt dışı gelirlerin gayrimenkul ve turizm yatırımları üzerinden aklandığını savundu ve Sarıgül ailesinin Antalya'daki lüks otelde yüzde 50 gizli ortaklığının bulunduğunu iddia etti.

Toplam 27 tutuklu var

Soruşturma kapsamında ilk operasyonda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

16 Ekim'de başlayan soruşturma sürerken bugüne kadar 28 şüpheli tutuklandı. Ancak Emir Sarıgül'ün tahliyesiyle bu sayı 27'ye düştü.

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