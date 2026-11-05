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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

17:32, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:36, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda, İran- ABD müzakere sürecini görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Arakçi telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.


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Başlıklar :hakan fidanabbas arakçiiran
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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
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