Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Silahlı mücadeleden siyasi yönetime: Moro’da barışın geleceği Ankara’da konuşuldu
Filipinler’in güneyinde yaşayan Moro Müslümanları, yaklaşık yarım asır süren silahlı mücadelenin ardından kendi kendilerini yönetme hakkı kazandı. Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bölgede, barış anlaşmasıyla özerk yönetim kuruldu. Silahlı mücadeleden siyasi yönetime geçişin yaşandığı Bangsamoro’da, barışın geleceği ve Türkiye’nin bu süreçteki rolü İletişim Platformu’nun düzenlediği programla ele alındı. Moro’daki gelişmeleri yerinde takip eden milletvekilleri, bölge halkının kazanımlarının korunması ve siyasi ayrılıkların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, “Moro’da bugün inişlerin ve çıkışların yaşandığı ancak savaşın olmadığı bir dönemdeyiz” dedi.
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