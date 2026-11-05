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Meclis'te 2027 bütçesi öncesi kavga: Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale'nin 'Şerefsiz' sözleri ortalığı karıştırdı

16:27, 05/11/2026, Perşembe
AA
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki tartışma kavgaya dönüştü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine geçilmeden önce İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, usule ilişkin söz aldı. Usta, Komisyon Başkanı Muş'tan milletvekillerinin konuşma süreleri konusunda bugüne özel daha esnek davranılmasını talep etti. Milletvekilleri arasındaki tartışmanın devam ettiği sırada Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan'a yönelik "şerefsiz" ifadesini kullandı. Bunun üzerine gerginlik yaşandı.

Bu sırada AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İYİ Parti'den bir milletvekilinin önceki günlerde istifa ettiğini hatırlatarak, komisyondaki üye dağılımının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

TBMM İçtüzüğü gereğince İYİ Parti'nin komisyondaki üye kontenjanının bir kişi azaldığını ve partinin bir üyesini komisyondan çekmesi gerektiğini ifade eden Şahan, bu nedenle İYİ Parti'nin komisyonda bir üye fazladan temsil edildiğini ve usule aykırı şekilde söz aldığını savundu.

Bunun üzerine komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı. Karşılıklı sözlü atışmaların büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Muş, toplantıya ara verdi.

Bu sırada Muş'un daveti üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantının yapıldığı salonla aynı koridorda bulunan Komisyon Başkanı Muş'un makam odasına geçti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Milletvekilleri arasındaki tartışmanın devam ettiği sırada Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan'a yönelik "şerefsiz" ifadesini kullandı. Bunun üzerine gerginlik yaşandı.

Şahan da Özlale'ye, "Kime diyorsun? Sensin şerefsiz. İftira atıp, sonra buraya gelip özür dilemekten acizsin. Sen nasıl konuşuyorsun, terbiyesiz" sözleriyle karşılık verdi. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Aranın ardından Komisyon Başkanı Muş, oturumu yeniden açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in de katılımıyla Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine devam ediliyor.

Başlıklar :TBMMBütçe KomisyonuTartışma
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Meclis'te 2027 bütçesi öncesi kavga: Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale'nin 'Şerefsiz' sözleri ortalığı karıştırdı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki tartışma kavgaya dönüştü.
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