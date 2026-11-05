Emine Erdoğan'dan Kore mesajı: Dostluğumuzun gönüllerde güçlü karşılığı var

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Güney Kore ziyaretimiz, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca tarihte değil, gönüllerde de ne denli güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gösterdi. Nazik ev sahiplikleri için Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a ve değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi'ye yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca, Güney Kore'deki programlardan kesitlerin bulunduğu bir video da yer aldı.

Güney Kore ziyaretimiz, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca tarihte değil, gönüllerde de ne denli güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gösterdi. Nazik ev sahiplikleri için Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’a ve değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi’ye yürekten teşekkür ediyoruz. 🇹🇷🇰🇷 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 5, 2026

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