Ataşehir Belediye Meclisi'nde istifa deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seul dönüşü kritik mesajlar: Nükleer ve savunmada tarihi güç birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asya'daki stratejik ortağımızla nükleer enerji ve savunma sanayii alanında tarihi bir güç birliği iradesi ortaya koyduklarını belirten Erdoğan, ticaret hacmini de 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. İç ve dış gündeme dair de net mesajlar veren Cumhurbaşkanı; Ukrayna barışı için Putin ile masaya oturulacağından, ABD seçimlerinin bölgesel etkilerine ve yürütülen fon soruşturmasına kadar birçok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu.