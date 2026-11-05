Ataşehir Belediye Meclisi'nde istifa deprem
Ataşehir Belediye Meclisi kasım ayı ikinci oturumunda okunan dilekçelerle CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Gültekin ve Müslüm Kocaoğlu'nun partilerinden istifa ettikleri resmen açıklandı. İstifa eden üyelerden Müslüm Kocaoğlu siyasi hayatına DEM Parti bünyesinde devam edeceğini duyurdu.
Ataşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan başkanlığında toplandı. Oturumda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP listesinden meclise giren iki üyenin istifa dilekçeleri meclis divanı tarafından okunarak resmiyet kazandı.
MÜSLÜM KOCAOĞLU SİYASİ YOLUNA DEM PARTİ'DE DEVAM EDECEK
Meclis üyesi Müslüm Kocaoğlu sunduğu bilgilendirme dilekçesinde 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP listesinden seçildiğini hatırlatarak, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonra siyasi hayatıma DEM Parti bünyesinde devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.
HÜSEYİN GÜLTEKİN DE CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ
CHP'den ayrılan bir diğer isim olan Hüseyin Gültekin ise dilekçesinde, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilmiş olduğum belediye meclis üyeliği görevinden görmüş olduğum lüzum üzerine istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.
Dilekçelerin okunması ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından oturum kapatıldı.