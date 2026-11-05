CHP’de DEM hesabı

CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği başarıda önemli rol oynayan siyasi iş birlikleri, seçim sonrasında çözülmeye başladı. Yeni Parti’nin CHP’den ayrılmasının ardından DEM Partililer de CHP listelerinden seçildikleri İstanbul ve Mersin Büyükşehir belediye meclislerinde kendi gruplarını kurdu. Gelişme, CHP’nin seçim öncesinde kimlere hangi kontenjanları verdiği ve yüzde 37,8’lik oyun ne kadarının kendi seçmeninden geldiği sorularını gündeme taşıdı.

MECLİSLERDE DEM’İN TUTUMU ÖNEM KAZANDI

DEM Partililerin CHP gruplarından ayrılması, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde yapılan Kent Uzlaşısı’nın kapsamını yeniden gündeme getirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi döneminde CHP listelerinden kaç DEM Partilinin seçildiği, hangi il ve ilçelerde kontenjan verildiği ve seçim sonrasında nasıl bir siyasi iş birliği yürütüldüğünü tartışıyor. DEM Parti’nin ayrı grup kurmasıyla özellikle İstanbul ve Mersin’de belediye meclislerindeki siyasi dengeler değişti. Bütçe, imar ve komisyon seçimleri gibi konularda DEM’in tutumu önem kazanırken Yeni Parti ve CHP’nin kritik oylamalarda DEM Parti ile ayrıca uzlaşması gerekecek.

YÜZDE 37’NİN TAMAMI CHP’NİN OYU MU?

Yeni Parti’nin CHP’den ayrılmasının ardından DEM Parti’nin de kendi gruplarını kurması, CHP’nin seçim öncesinde oluşturduğu siyasi iş birliğini yeniden tartışmaya açtı. Gelişmeler, CHP’nin 2024 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,8’lik oyun ne kadarının kendi seçmeninden ne kadarının seçim iş birliklerinden kaynak-landığı sorusunu da gündeme taşıdı.

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