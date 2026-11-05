Yanlış hesap AYM’den döndü
04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Erzincan’da fazla yük taşıdığı gerekçesiyle kesilen 20 bin 72 liralık trafik cezasına yapılan itirazın, ceza miktarının 3 bin liranın altında olduğu gerekçesiyle reddedilmesini hak ihlali saydı. Yerel mahkemenin yanlış değerlendirmesi nedeniyle vatandaşın itiraz hakkının engellendiğine hükmeden AYM, yeniden yargılama yapılmasına ve başvurucuya 40 bin lira yargılama gideri ödenmesine karar verdi.
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Başlıklar :anayasa mahkemesiCezaHak İhlali