Müşterilerin parası güvenceye alınıyor

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), şirketlerin finansal tablolarını hazırlama esaslarını güncelleyerek özellikle elektronik para ve ödeme kuruluşlarının müşteri fonlarına ilişkin raporlama kurallarını yeniden düzenledi. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlığını, müşteri adına tutulan paraların kuruluşların kendi varlıklarından ayrı gösterilmesi oluşturdu.

FONLAR AYRI YER ALACAK

Yeni düzenlemeye göre elektronik para kuruluşlarının para ihracı karşılığında müşterilerden aldığı ve koruma amacıyla bankalarda tuttuğu fonlar, finansal tablolarda ayrı bir kalem olarak raporlanacak. Ödeme kuruluşlarının müşterilerinden tahsil ettiği ancak henüz alıcıya veya alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarmadığı paralar da bilançolarda ayrıca gösterilecek. Bu fonlardan kaynaklanan yükümlülükler, diğer finansal yükümlülüklerden ayrı izlenecek. Düzenlemeyle kuruluşların kendi kaynakları ile müşterileri adına tuttukları fonların birbirinden net biçimde ayrıştırılması amaçlanıyor. Böylece finansal tablolarda müşteri varlıklarının takibi kolaylaşırken, kuruluşların mali yapısının daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesi hedefleniyor. Yeni raporlama esasları 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanacak.

Fon krizinin ardından şeffaflık vurgusu

Düzenleme, son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinin ardından finansal varlıkların takibi ve raporlanması konusundaki tartışmaların gündemde olduğu bir dönemde yayınlandı. KGK’nın yeni rehberi ise söz konusu fon tasfiyesine ilişkin doğrudan bir düzenleme niteliği taşımıyor. Fon mağdurlarının zararlarının karşılanmasını veya tasfiye sürecini kapsamıyor. Bununla birlikte finansal raporlama şeffaflığı açısından önem taşıyor.

62 milyar liralık ödeme tamam

Fonların tasfiye sürecinde fon sahiplerine ara ödemeler devam ediyor. Bu doğrultuda olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildiği öğrenildi.

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