Yasa dışı bahiste 9 aylık bilanço: 5 bin 949 kişi tutuklandı

"Şubat-4 Kasım 2026 döneminde, 81 ilimizde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 901 operasyon gerçekleştirildi. 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 5 bin 949 şüpheli tutuklandı. 3 bin 570 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Mücadelemiz yasa dışı bahis organizasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Bu yapılanmalara yönelik yürütülen mali incelemelerde 2,63 trilyon lira, 9,08 milyar dolar, 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildi. Yasa dışı bahis ağlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için bütün kurumlarımızla koordinasyon içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden, yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyecek, suçun da suçlunun da peşini bırakmayacağız"