Yasa dışı bahiste 9 aylık bilanço: 5 bin 949 kişi tutuklandı
17:48, 04/11/2026, Çarşamba
AA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 9 aylık dönemde 81 ilde 901 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5 bin 949 kişi tutuklandı. Soruşturmalar kapsamında yasa dışı bahis ağlarının mali incelemelerinde 2,63 trilyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahisle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
Bu kapsamda 9 ayda 81 ilde 901 operasyon gerçekleştirildiği bilgisini veren Gürlek, suç ağlarının üzerine gittiklerini ve finansal kaynakların izini sürdüklerini aktardı.
Yasa dışı bahsin, yalnızca hukuka aykırı bir faaliyet değil, toplumun huzurunu bozan, aileleri mağdur eden ve suç örgütlerinin faaliyetlerini besleyen ciddi bir tehdit olduğuna işaret eden Gürlek,
"Bu tehdide karşı mücadelemizi yalnızca sahada değil, suç yapılanmalarının bütün bağlantılarını ve yasa dışı kazançlarını araştırarak da kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
81 ilde 901 operasyon
Gürlek, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatları, MASAK ve ilgili bütün kurumların işbirliğiyle yürütülen soruşturmalarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Şubat-4 Kasım 2026 döneminde, 81 ilimizde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 901 operasyon gerçekleştirildi. 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 5 bin 949 şüpheli tutuklandı. 3 bin 570 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Mücadelemiz yasa dışı bahis organizasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Bu yapılanmalara yönelik yürütülen mali incelemelerde 2,63 trilyon lira, 9,08 milyar dolar, 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildi. Yasa dışı bahis ağlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için bütün kurumlarımızla koordinasyon içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden, yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyecek, suçun da suçlunun da peşini bırakmayacağız"
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek’ten fon açıklaması: Kapsamlı bir suç yapılanması var
Gündem
11 ilde suç ağlarına operasyon: 19,9 milyar liralık kirli para trafiği ortaya çıktı
Gündem
AVCI yasa dışı bahisçileri Telegram’da avladı