Arkadaşlık uygulamasıyla dolandırıcılık: Banka hesaplarını boşaltan 8 şüpheliye gözaltı
09:27, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:34, 03/11/2026, Salı
DHA
Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i örgüt yöneticisi 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 3 ilde, arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kişilerin telefon şifrelerini öğrenip cep telefonlarını çaldıktan sonra banka hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktardıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i örgüt yöneticisi 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 3 ilde, arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kişilerin telefon şifrelerini öğrenip cep telefonlarını çaldıktan sonra banka hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktardıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i örgüt yöneticisi 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gündem
3 ilde sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gündem
Kayseri’de 13 bin şahıs sorgulandı: 52 aranan şahıs yakalandı
Gündem
Cinayetle yargılansınlar: Kanser ilaçlarını yeniymiş gibi sattılar
Gündem
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada dört şüpheli tutuklandı
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.