Beştepe Millet Ormanı'na akın ettiler: 76 bin kişi ziyaret etti

Mevcut bitki örtüsüyle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalının bulunduğu alanın 285 bin metrekarelik bölümünü ise çim alanlar oluşturdu. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki orman, farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal ve kültürel alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.