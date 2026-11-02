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Beştepe Millet Ormanı'na akın ettiler: 76 bin kişi ziyaret etti

Beştepe Millet Ormanı'na akın ettiler: 76 bin kişi ziyaret etti

14:26, 02/11/2026, Pazartesi
DHA
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Beştepe Millet Ormanı'na akın ettiler: 76 bin kişi ziyaret etti

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 645 bin metrekarelik alanda oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, 29 Ekim'de kapılarını açtı. 410 bin fidanın dikildiği dev orman, Türk dünyasının kültürel mirasını yansıtan eserleri ve sosyal alanlarıyla ilk hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

OGM tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 645 bin metrekarelik alanda oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, 29 Ekim'de ziyarete açıldı. Alana 410 bin yeni fidan dikildi.

OGM tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 645 bin metrekarelik alanda oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, 29 Ekim'de ziyarete açıldı. Alana 410 bin yeni fidan dikildi.

Mevcut bitki örtüsüyle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalının bulunduğu alanın 285 bin metrekarelik bölümünü ise çim alanlar oluşturdu. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki orman, farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal ve kültürel alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

Mevcut bitki örtüsüyle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalının bulunduğu alanın 285 bin metrekarelik bölümünü ise çim alanlar oluşturdu. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki orman, farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal ve kültürel alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

Hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Beştepe Millet Ormanı ve içerisindeki Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nı ziyaret etti.

Hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Beştepe Millet Ormanı ve içerisindeki Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nı ziyaret etti.

Türk dünyasının kültürel mirası tanıtılıyor


Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası, Beştepe Millet Ormanı’nın kültürel duraklarını oluşturdu.

Türk dünyasının kültürel mirası tanıtılıyorMedeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası, Beştepe Millet Ormanı’nın kültürel duraklarını oluşturdu.

Minyatür eserler arasında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı gibi kültürel miras örnekleri yer aldı. Orhun Yazıtları örnekleri de gezi rotasındaki dikkat çeken eserler arasında bulundu.

Minyatür eserler arasında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı gibi kültürel miras örnekleri yer aldı. Orhun Yazıtları örnekleri de gezi rotasındaki dikkat çeken eserler arasında bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı Obası’nda 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Obası’nda 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı yer aldı.

Ziyaretçiler bu bölümde Türk dünyasının ortak kültürel bağlarını ve farklı coğrafyalara ait unsurları bir arada görme imkanı buldu. 

Ziyaretçiler bu bölümde Türk dünyasının ortak kültürel bağlarını ve farklı coğrafyalara ait unsurları bir arada görme imkanı buldu.&nbsp;

Çim, ahşap ve taş amfiler, kafeler, orman ürünleri ve kitap satış noktalarının da bulunduğu alanda, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturuldu. Beştepe Millet Ormanı, 4 giriş ve çıkış kapısı ile 3 otoparkıyla hafta sonu yaklaşık 76 bin ziyaretçisini ağırladı. 

Çim, ahşap ve taş amfiler, kafeler, orman ürünleri ve kitap satış noktalarının da bulunduğu alanda, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturuldu. Beştepe Millet Ormanı, 4 giriş ve çıkış kapısı ile 3 otoparkıyla hafta sonu yaklaşık 76 bin ziyaretçisini ağırladı.&nbsp;
Başlıklar :beştepe millet ormanıatatürk orman çiftliğiormanankara
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