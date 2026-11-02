3 yaşındaki çocuğunu darp etmişti: Cani anne tutuklandı
14:28, 02/11/2026, Pazartesi
AA
Mağdur çocuk, devlet korumasına alındı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan anne tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun annesi A.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli A.M, tutuklandı.
Mağdur çocuk, devlet korumasına alındı.
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