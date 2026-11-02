Ankara'da bir baba 19 yaşındaki kızını ve birlikte yaşadığı 53 yaşındaki adamı öldürdü

Ankara’da kızını ve onun erkek arkadaşını silahla öldüren baba Bülent Kesen olay yerine konuşmak için gittiğini fakat kızının erkek arkadaşının kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi. 55 yaşındaki Kesen yakalandı.