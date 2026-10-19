Akran şiddetine ağabey ve abla da dahil oldu: Kardeşinin tartıştığı çocuğu birlikte darp ettiler
13:03, 19/10/2026, Pazartesi
IHA
Akran kavgasında kan donduran görüntüler: Abla tokat attı, ağabey azmettirdi
Ankara’da yaşıt iki çocuğun tartışmasına çocuklardan birinin ablası ve ağabeyi de dahil oldu. Etrafını sardıkları çocuğu darp eden üç kardeşin o anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Olay, Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi’nde yer alan bir apartmanın önünde meydana geldi.
İddialara göre, yaşıt iki çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çocuklardan biri durumu ağabeyi ve ablasına anlattı.
Abla, ağabey ve kardeşleri daha sonra etrafını sardığı çocuğu darp etmeye başladı.
Çocukları barıştırmak yerine olaya dahil olan abla, küçük çocuğa hem tokat attı, hem de kardeşine dövdürdü.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise üç kardeşin çocuğa tehditlerde bulunduğu, ağabeyin ise küçük kardeşine "Döv bir daha yapmasın" dediği anlar yer aldı.
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Başlıklar :Ankaraakran şiddetiPolatlı