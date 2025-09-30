"Uyanmıyor çocuğum. İlaçları kestikleri halde uyanmıyor çocuğum. Allah’tan gelse her şeye razıyım ama çocuğumun bu durumu bir caninin elinden geldiği için çok üzgünüm. Allah’tan gelse razıydım. Benim çocuğumun başına geldi hiçbir ailenin çocuğunun başına gelmesin. Devletimden bu akran zorbalığına bir çare bulsunlar istiyorum. Hani iki günlük dünya yani bu. Ben çocuğumu çok zorluklarla dünyaya getirdim. Onun orada yatmasına dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Uyanmamasına dayanamıyorum. Çok anneci bir çocuktu. Bir karıncayı bile incitmezdi benim oğlum. Devletime güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Elimden geleni ardına koymayacağım."