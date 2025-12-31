Hakkari TOKİ kura çekilişi yapıldı. 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Bin 557 konutun inşa edileceği Hakkari TOKİ kura çekilişi bugün Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda yapıldı. İşte Hakkari TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Hakkari'de TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bin 557 konut için kura çekilişi yapıldı. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için yapılan kura çekilişi, Hakkari'de büyük bir ilgiyle takip edildi. Sosyal konut TOKİ kurasını başvuruda bulunanlar, TOKİ Youtube canlı yayını üzerinden kura çekilişi izledi. İşte 500 bin sosyal konut Hakkari kura sonuçları isim listesi.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri TOKİ'nin resmi Youtube hesabı üzerinden canlı takip etmekte.
500 BİN SOSYAL KONUT HAKKARİ HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ kura sonrası asil hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
İşte 500 bin sosyal konut projesi Hakkari'de konutların yapılacağı ilçeler.
TOKİ kurasına katılacaklar listesi: Hakkari 500 bin konut projesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri açıklandı. Detaylar için TIKLAYIN
Hakkari TOKİ 500 bin sosyal konut ne zaman teslim edilecek?
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
Hakkari'de TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Hakkari'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Hakkari'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Hakkari'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
HAKKARİ TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
HAKKARİ TOKİ PEŞİNATLARI NE ZAMAN ÖDENİR?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.