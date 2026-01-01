'Susmuyoruz sinmiyoruz Filistin'i unutmuyoruz': Binlerce insan Filistin için Galata Köprüsü'nde buluşuyor

Milli İrade Platformu tarafından geçtiğimiz yıllarda katliama 'dur' demek için düzenlenen mitinglere yüz binlerce insan katıldı.
İstanbul, bu sabah bir kez daha Gazze’nin sesi olduğunu tüm dünyaya gösterecek. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenen program için önce Sultan Ahmed Camii, Ayasofya Camii, Yeni Camii, Süleymaniye Camii’nde sabah namazı kılındı. Namaz sonrası 08.30'da başlayacak yürüyüş "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek" sloganıyla Galata Köprüsü'nde devam edecek.
Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 70 bini aşkın Filistinliyi katletti.
21. yüzyılın en kanlı soykırımı
nın yaşandığı Gazze'deki insanlık dramını tüm dünya görmezden gelirken
Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya devam ediyor.
Milli İrade Platformu çatısı altında yer alan
400’ü aşkın sivil toplum kuruluşu
nun organize ettiği bugün Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan organizasyona binlerce insanın katılım sağlaması bekleniyor.
“Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz!”
sloganıyla yola çıkılan yürüyüş için önce civardaki camilerde sabah namazı kılındı.
Namaz sonrası
Sultan Ahmed Camii, Ayasofya Camii, Yeni Camii, Süleymaniye Camii
’nden hareket edildi. Fatih ve Taksim Camii’lerinden de gruplar hareket ederek yürüyüşe katılılıyor. Yürüyüş, Galata Köprüsü’nde tamamlanacak.
GAZZELİLERDEN MESAJ VAR
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı çarpıcı bir video ile Gazze için büyük yürüyüşe çağrı yaptı.
“Bu bir reklam filmi değildir”
vurgusuyla başlayan video, Filistin halkının Türkiye’ye yükselen insanlık çağrısı olarak dikkat çekti.
Paylaşılan görüntülerde, Gazze’de savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan
sivillerle yapılan röportajlara
yer veriliyor. Gazzeliler, aylar süren bombardımanların ardından evlerini, çocuklarını ve umutlarını kaybettiklerini anlatıyor.
SANATÇILAR DA YERİNİ ALACAK
Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları da yürüyüş için vatandaşlara çağrıda bulundu.
Oyuncuların çağrısı, dizinin resmi sosyal medya hesabından video olarak paylaşılırken, mesajda
“Filistin’i unutmuyoruz”
vurgusu öne çıktı. Sanat dünyasından gelen bu destek, yürüyüşün sadece bir protesto değil, vicdani bir buluşma olacağını da ortaya koydu.
1 Ocak'ta saat 08.30'da
Galata Köprüsü’nde yapılacak yürüyüşle, Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor
#filistin
#gazze
#yürüyüş