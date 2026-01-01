Yeni Şafak
Siirt TOKİ sosyal konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı

09:451/01/2026, Perşembe
Bin 527 sosyal konutun inşa edileceği Siirt’te kuralar 5 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 11:00'da çekilecek. Siirt merkez ve ilçeleri sosyal konut projesine katılacaklar ile başvurusu reddedilenler isim listesi de açıklandı. Peki TOKİ Siirt 500 bin konut kurasına kimler katılacak, başvurusu reddedilenler kimler?

TOKİ 500 bin konut kura çekimi 29 Aralık itibariyle başladı. Adıyaman, Şırnak ve Hakkari kura çekilişi tamamlandı. Şimdi gözler Siirt TOKİ kura çekilişinde. Siirt 500 bin konut kurası 5 Ocak’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 11:00’da gerçekleştirilecek. Binlerce başvurunun yapıldığı TOKİ Siirt sosyal konut başvurusu kabul edilenler ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte TOKİ Siirt 500 bin konut kurasına katılacak, başvurusu reddedilenler listesi.

Siirt TOKİ sosyal konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için TIKLAYIN

