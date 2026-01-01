TOKİ 500 bin konut kura çekimi 29 Aralık itibariyle başladı. Adıyaman, Şırnak ve Hakkari kura çekilişi tamamlandı. Şimdi gözler Siirt TOKİ kura çekilişinde. Siirt 500 bin konut kurası 5 Ocak’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 11:00’da gerçekleştirilecek. Binlerce başvurunun yapıldığı TOKİ Siirt sosyal konut başvurusu kabul edilenler ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte TOKİ Siirt 500 bin konut kurasına katılacak, başvurusu reddedilenler listesi.