İlaç temin etmek isteyen vatandaşlar, 1 Ocak tarihlerinde eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatil uygulaması nedeniyle eczanelerin çalışma saatleri ve nöbetçi eczane sistemi merak konusu oldu. 1 Ocak'ta eczaneler açık mı kapalı mı?