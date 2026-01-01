1 Ocak 2026'da resmi tatil nedeniyle birçok kurum kapalı olacak. Ancak acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmette. Peki bugün nöbetçi eczane hangileri?
İlaç temin etmek isteyen vatandaşlar, 1 Ocak tarihlerinde eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatil uygulaması nedeniyle eczanelerin çalışma saatleri ve nöbetçi eczane sistemi merak konusu oldu. 1 Ocak'ta eczaneler açık mı kapalı mı?
1 Ocak'ta eczaneler açık mı kapalı mı?
1 Ocak, resmi tatil kapsamında yer aldığı için eczaneler kapalı olacak. Ancak sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına, nöbetçi eczaneler gün boyunca vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.
Eczaneler ne zaman açılacak?
Bugün resmi tatil olduğundan eczaneler tüm kamu kurumlarında olduğu gibi bugün kapalı. Ancak nöbetçi eczaneler bugün vatandaşlara hizmet edecek. Eczaneler normal çalışma düzenlerine 2 Ocak Cuma günü dönecek.
Nöbetçi Eczane Sorgulama Ekranı
Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor.