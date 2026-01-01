Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimi sonrasında üç aylar Recep ayı ile başladı. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının ardından Şaban ayı başlayacak. Peygamber Efendimiz (sav.)'in hadislerinde "Şaban benim ayımdır" olarak ifade ettiği Şaban ayı manevi olarak büyük öneme sahip bir aydır. Üç ayların ikincisi Şaban ayı bu yıl ne zaman başlayacak? 2026 Diyanet tarihine göre Şaban ayı başlangıç tarihi haberimizde.
Recep ayı girdiği zaman Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) "Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur" diye dua etmiştir. Recep ayının başlaması ile Şaban ayının başlangıç tarihi de merak ediliyor. 2026 Şaban ayı ne zaman başlayacak?
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?
Şaban ayı 20 Ocak tarihinde başlayacak. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.
ŞABAN AYININ ÖNEMİ
Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.
“Şaban benim ayımdır.”
“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.
Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.
Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:
“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”
Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,
“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.
ŞABAN AYINDA YAPILABİLECEK İBADETLER
Bu Şaban ayında Nebiyyi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salavatı şerife getirilir.
Ramazanı Şerif gelmezden önce tevbe ve istiğfarla Ramazanı Şerifi istikbal için hazırlıklı bir vaziyette bulunarak ona göre ibadet ve taatımızı artırmaya sa'y ü gayret etmekliğimiz lazımdır. Şu içinde bulunduğumuz üç aylardan Recebi şerif geçmektedir.
Şaban ayı Ramazan'ın müjdecisi olmakla birlikte için hayırlı bir gece olab Berat Gecesini barındırmaktadır.
Nefis muhasebesi.
Kendimiz, ailemiz ve ümmeti Muhammed için bol bol dua.
“Allâhümme bârik lenâ fî Şaban ve belliğnâ Ramazan” duâsını her gün en az bir defa okumalı.
ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.
Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.
Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.
Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.
Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.