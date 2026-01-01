Emniyet Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 500 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) alımı yapacak. Ankara’da 300, İstanbul’da 150 ve İzmir’de 50 kadro için gerçekleştirilecek alım süreciyle ilgili en çok merak edilen konular ise başvuru tarihleri ve şartlar. Resmi duyuruda yer alan detaylar, başvuru kriterleri ve süreçle ilgili bilgiler için adayların Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarını takip etmesi gerekiyor. Peki, EGM personel alımı ne zaman? EGM 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı? EGM sözleşmeli personel alım şartları neler?