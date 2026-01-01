Yeni Şafak
Rize'de yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

1/01/2026, Perşembe
Rize’de kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenci ve veliler, Rize Valiliği’nden gelecek olası kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.

Soğuk hava ve kar yağışı ihtimali sonrası Rize’de “2 Ocak okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi. Eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda gözler valilikten yapılacak resmi duyurulara çevrildi.

RİZE HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta boyunca ılık ve bahar havasını andıran bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, haftanın ilk günlerinde yağış, ilerleyen günlerde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı 3 derece, en yüksek sıcaklığı ise 4 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 89–96 arasında değişirken, rüzgârın 19 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 69–90 aralığında olurken, rüzgâr 14 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığı -3 derece, en yüksek sıcaklığı ise 8 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 39–72 arasında değişirken, rüzgâr 11 km/sa hızla esecek.

04 Ocak Pazar günü sıcaklıklarda belirgin bir artış bekleniyor. Termometreler 1 ile 12 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 43–75 seviyelerinde ölçülürken, rüzgârın hızı 12 km/sa olacak.

05 Ocak Pazartesi günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 12 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 53–74 arasında değişirken, rüzgâr 9 km/sa hızla esecek. Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ani hava değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

2 OCAK CUMA RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

