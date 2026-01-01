Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

02 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar gece -8 dereceye kadar düşerken, gündüz 5 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar hızının 10 km/sa olması bekleniyor.

03 Ocak Cumartesi günü bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık ise 13 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 22 km/saye kadar çıkması bekleniyor.

04 Ocak Pazar günü sıcaklıklardaki artış devam edecek. Termometreler gece 9 dereceyi, gündüz ise 16 dereceyi gösterecek. Rüzgarın yine 22 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

05 Ocak Pazartesi günü de bulutlu hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Rüzgar hızının 14 km/sa seviyelerinde olması öngörülüyor.

Uzmanlar, özellikle hafta başında yaşanacak don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.