Çorum'da yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Çorum'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Türkiye genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valiliklerden gelecek kar tatili kararlarına çevrildi. Kar, karla karışık yağmur ve buzlanma uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, “2 Ocak’ta okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor.
Meteoroloji’nin kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarıları sonrası birçok ilde eğitimle ilgili yeni kararlar gündeme geldi. 2 Ocak Cuma günü için bazı illerde okullar tatil edilirken, diğer illerle ilgili açıklamalar merakla bekleniyor.
ÇORUM’DA OKULLAR TATİL Mİ?
2 Ocak 2026 Cuma günü için Çorum’da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi açıklama yapıldı. 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim öğretime ara verildi.
ÇORUM VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
