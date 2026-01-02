Yeni Şafak
Bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? 2 Ocak 2026 Cuma güncel altın fiyatları

09:142/01/2026, Cuma
Altın fiyatları 2 Ocak 2026 Cuma günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü Altının gramı ne kadar oldu? İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum.

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yılın ilk günlerinde hareketli günler geçiren altında son durum ne? Haftanın son işlem gününde çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? İşte 2 Ocak altın fiyatları.

Altın fiyatları bugün ne kadar? (12 OCAK 2026)

Yatırımcıların güvenli limanı altın, 2026 yılının ilk işlem gününde de yükseliş trendini sürdürüyor. Geçtiğimiz yılı küresel piyasalarda yaklaşık yüzde 65’lik bir değer kazancıyla 4.322 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, yeni yılın ilk haftasına rekor denemeleriyle giriş yaptı.

Gram Altın Ne Kadar?

Güne yükselişle başlayan Gram altın satış fiyatı 6.048,94 TL seviyesinden işlem görüyor.


Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın satış fiyatı 10.205,00 TL oldu.

Yarım altın fiyatı

Yarım altın satış fiyatı 20.404,00 TL seviyesinde.

Tam altın fiyatı


Tam altın satış fiyatı 40.480,77 TL 

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını satış fiyatı 40.621,00 TL seviyesinde.


